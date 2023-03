Löhmannsröben schockt Dynamo: FSV Zwickau reicht frühe Führung zum Sieg

Jan Löhmannsröben erzielte das einzige Tor des Abends. © Lutz Hentschel

Es war ein Pflichtspiel, musste also ausgetragen werden. Den beiden Trainern passte das in der beginnenden entscheidenden Phase in der Liga nicht so richtig in den Kram. Sowohl Markus Anfang als auch Ronny Thielemann schonten etliche Stammspieler.



Das war dem Spiel dann auch anzusehen. Weder hier noch da passte die Abstimmung, das Spielverständnis. Es war viel Leerlauf dabei. Gefährlich wurde es daher zunächst nur nach ruhenden Bällen.

Da hatte es sich aber nicht bis Dresden herumgesprochen, dass Patrick Göbel zu den gefährlichsten Freistoßschützen der 3. Liga gehört und Löhmannsröben ein gewisses Maß an Kopfballstärke besitzt. Freistoß Göbel, Kopfball "Lö" - 1:0 (9.) für die Schwäne.

Die hatten dann das, was sie wollten, nahmen nur noch defensiv am Geschehen teil, was sie geschickt machten. Dresden hatte zwar die optische Überlegenheit, spielte aber zu langsam, zu fehlerbehaftet und ohne Esprit.