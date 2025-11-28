Sapina wünscht sich Sieg "für alle, die Dynamo im Herzen tragen"

Dresden - "Siege sind Lebensqualität", sagte Dynamo -Trainer Thomas Stamm (42) nach dem 2:1-Sieg in Bochum . Einer will jetzt wieder mithelfen, dass diese erhalten bleibt: Mittelfeld-Motor Vinko Sapina (30) meldet sich nach seiner Muskelverletzung in der Wade zurück und steht für den Sonntag gegen Düsseldorf bereit.

Ist im Training wieder voll bei der Sache: Vinko Sapina (30, l., gegen Stefan Kutschke). © Lutz Hentschel

Und der 30-Jährige spricht auch gleich über diese Lebensqualität nach dem ersten Dreier seit Ende August. "Ich habe nur gehört, wie die Rückfahrt war", lacht er. "Die war besser, die ganze Woche wird besser. Das gibt einfach eine positivere Stimmung und man kann besser ins nächste Spiel gehen."



Er saß zuletzt bei der Hertha (0:2) auf der Bank und wurde da in der ersten Hälfte als ordnende Hand sehr vermisst. Was keiner wusste, er war da schon angeschlagen, ging dann auch so in die zweite Hälfte und fiel im Anschluss zwei Spiele aus. "Es war nicht so lang. Aber jede Partie, die man nicht machen kann, ist Mist", gibt er ehrlich zu.

Am meisten nervt sicherlich das zuschauen. Zum Beispiel in Bochum. Da saß er daheim vorm TV. "Ich habe das mit meinem zehn Monate alten Sohn geschaut. Die zweite Halbzeit war schon nervenaufreibend", so Sapina.

"Beim Elfmeter dachte ich nur, scheiße, nicht schon wieder. Aber da - und auch in zwei, drei anderen Szenen - hatten wir das Glück, das wir in dieser Saison noch gar nicht hatten. Aber wirklich noch gar nicht", so Sapina.