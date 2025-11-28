Sapina wünscht sich Sieg "für alle, die Dynamo im Herzen tragen"
Dresden - "Siege sind Lebensqualität", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) nach dem 2:1-Sieg in Bochum. Einer will jetzt wieder mithelfen, dass diese erhalten bleibt: Mittelfeld-Motor Vinko Sapina (30) meldet sich nach seiner Muskelverletzung in der Wade zurück und steht für den Sonntag gegen Düsseldorf bereit.
Und der 30-Jährige spricht auch gleich über diese Lebensqualität nach dem ersten Dreier seit Ende August. "Ich habe nur gehört, wie die Rückfahrt war", lacht er. "Die war besser, die ganze Woche wird besser. Das gibt einfach eine positivere Stimmung und man kann besser ins nächste Spiel gehen."
Er saß zuletzt bei der Hertha (0:2) auf der Bank und wurde da in der ersten Hälfte als ordnende Hand sehr vermisst. Was keiner wusste, er war da schon angeschlagen, ging dann auch so in die zweite Hälfte und fiel im Anschluss zwei Spiele aus. "Es war nicht so lang. Aber jede Partie, die man nicht machen kann, ist Mist", gibt er ehrlich zu.
Am meisten nervt sicherlich das zuschauen. Zum Beispiel in Bochum. Da saß er daheim vorm TV. "Ich habe das mit meinem zehn Monate alten Sohn geschaut. Die zweite Halbzeit war schon nervenaufreibend", so Sapina.
"Beim Elfmeter dachte ich nur, scheiße, nicht schon wieder. Aber da - und auch in zwei, drei anderen Szenen - hatten wir das Glück, das wir in dieser Saison noch gar nicht hatten. Aber wirklich noch gar nicht", so Sapina.
Dynamo Dresden und Vinko Sapina wollen endlich den ersten Heimsieg der Saison
Nun wechselt er von der passiven Zuschauerrolle wieder in die aktive Rolle auf dem Feld. Düsseldorf kommt. "Ich bin wieder fit, habe mit der medizinischen Abteilung so gearbeitet, dass es klappt. Es ist alles wieder weg. Es hat sich gut angefühlt im Training", sagt er.
Er drückt nicht nur sich, sondern auch den beiden Stürmen die Daumen, Christoph Daferner (27) und Vincent Vermeij (31) treffen auf ihren Ex-Verein: "Dann wissen sie ja, was sie tun haben. Beide einen Doppelpack, dann ist alles in Ordnung", grinst er.
Wäre ein guter Schritt hin zum ersten Zweitliga-Heimsieg seit November 2021. Es wird Zeit. "Wir waren schon einige Male knapp davor, haben gute Auftritte gezeigt. Wir wünschen es nicht nur für uns, sondern auch für die Fans und für alle, die Dynamo im Herzen tragen. Wir werden alles geben."
Klappt dies, haben am 1. Advent alle wieder etwas mehr Lebensqualität.
