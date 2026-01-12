Hallenmasters-Titel für Dynamo-Bubis! U21-Coach König freut sich aus der Ferne

Dresden - Etwas mehr als eine Woche nach den "Großen" startet am Montag Dynamo Dresdens U21 wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Sachsenliga. Und das als Sieger des Zwickauer ZEV-Hallenmasters . Coach Sebastian König (38) war beim Budenzauber selbst nicht dabei.

U21-Coach Sebastian König (38) freute sich über die Chance, im Camp dabei sein zu dürfen. © Lutz Hentschel

Er kommt dafür mit jeder Menge Eindrücken aus seiner Hospitanz bei Thomas Stamm (42) im Wintertrainingslager zurück.

"Ich habe mich schon als vollwertigen Teil gefühlt, durfte bei allen Sitzungen dabei sein. Ich konnte Sachen mit coachen und anleiten. Es war eher nicht zurückhaltend. Das war total angenehm, habe ich aber auch so erwartet, weil der Austausch bisher vorher auch so war", erklärt der 38-Jährige.

"Ich kenne viele der Übungen aus dem Trainingszentrum, weiß, wie gearbeitet wird. Inhaltlich hatten wir den Austausch vorher schon sehr gut."

Jetzt muss König aber in deutlich kälteren Gefilden wieder selbst die Zügel in die Hand nehmen. In der Hinrunde hat das - sagt er - bereits gut funktioniert.

"Wir sind voll auf Kurs, ich bin sehr zufrieden. Wir haben ja diese zwei Bausteine, Spieler oben ranführen und dann aber auch mit der Mannschaft erfolgreich sein. Da muss ich sagen, haben wir schon eine Menge erlebt. Männerfußball ist was anderes. Ich finde auch, die Sachsenliga wird von vielen zu schwach geredet."