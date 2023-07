Schock im Dynamo-Training! Stefan Kutschke muss ins Krankenhaus

Schock zwei Tage vorm Trainingslager: Stefan Kutschke ist nach einem Zusammenprall mit einer stark blutenden Wunde am Kopf auf dem Boden liegengeblieben.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Dynamo-Schock zwei Tage vorm Start des Trainingslagers am Walchsee: Stefan Kutschke (34) ist nach einem Zusammenprall beim Vormittagstraining am heutigen Mittwoch mit einer stark blutenden Wunde am Kopf auf dem Boden liegengeblieben.

Stefan Kutschke (34, M.) wird von seinem Team umsorgt. © Lutz Hentschel Der Sturmtank wurde von seinen Mitspielern und Betreuern an die Bande gesetzt und wirkte stark benommen. Die Wunde wurde vor Ort von Teammanager Justin Löwe (24) und Physiotherapeutin Laura Seifert erstversorgt. Auch Trainer Markus Anfang (49) half mit, dem 34-Jährigen das Blut aus dem Gesicht zu wischen und einen Kopfverband anzulegen. Danach wurde Kutschke mit einem vereinseigenen Auto vom Trainingszentrum weggebracht, sicher zu Untersuchungen ins Klinikum. Die genaue Diagnose steht zurzeit noch nicht fest. Auch nicht, ob seine Teilnahme am Camp in Tirol in Gefahr ist.

Nach dem Zwischenfall lag Kutschke erst am Boden, später in der Klinik. © Lutz Hentschel