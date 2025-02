20.02.2025 10:02 1.902 Schon das letzte Ostduell der Saison! Dynamo muss in Rostock aufpassen

Dynamo Dresden ist am Samstag in Rostock gefordert. Dabei ist die SGD gewarnt: Die Kogge ist in der gleichen Lage wie die Schwarz-Gelben eine Woche zuvor.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Es ist schon das letzte Ostduell in dieser Saison. Nach Cottbus und Aue kommt Rostock. Dynamo muss am Samstag (14 Uhr/MDR) an die Ostseeküste zum ewig jungen Duell mit dem FC Hansa. Die Vorzeichen sprechen für die Schwarz-Gelben. Aber da ist Vorsicht geboten. Gutes Pflaster Ostseestadion. Bei den letzten vier Auftritten in Rostock gab es nur ein Ergebnis - jeweils ein 3:1 für Dresden. © Picture Point/Gabor Krieg Nicht nur, weil solche Duelle immer ihre eigene Note haben. Nein. Rostock geht es im Moment ähnlich wie Dynamo in der Vorwoche. Die Truppe von Daniel Brinkmann (39) verlor auswärts bei einem Kellerkind und das heftig. Mit 0:5 wurden sie vom SV Waldhof verprügelt. Trainer Brinkmann erwartet eine Reaktion und verspricht den eigenen Fans Besserung. "Es geht natürlich um sehr viel, auch ein Stück weit darum, etwas von Mannheim wiedergutzumachen", sagt der 39-Jährige. Dynamo Dresden Dynamo-Neuzugang Hoti glücklich: "Freue mich über mein Tor!" "Wir haben eine Riesenchance, einiges gutzumachen, wir wissen um die Wichtigkeit der Partie. Das ist ein ganz besonderes Spiel für uns. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ganz anders dort auftreten. Und dann hoffe ich, dass wir uns dafür entschuldigen können, was in Mannheim für eine Scheiße abgelaufen ist", schaut er auf Samstag. Sein Kollege Thomas Stamm (42) wählte nach dem 1:2 beim VfB Stuttgart II zwar druckreifere Worte, war aber ähnlich angefressen. Er erwartete ebenfalls eine Reaktion seiner Mannschaft und bekam sie beim 5:2 gegen 1860 München. Nun muss er dafür sorgen, dass der FC Hansa eben keine zeigen kann. Christoph Daferner über Rostock-Derby: "Da wird die Hütte brennen" Christoph Daferner (M.) traf im Hinspiel zum 1:0. Damals reichte es nicht zum Sieg, Rostock glich noch aus. © Lutz Hentschel Christoph Daferner (27) weiß, was auf ihn im Ostseestadion zukommt. Die Bude ist ausverkauft. "Das wird ein schwieriges Spiel, da wird die Hütte brennen. Der volle Fokus darauf und nur darauf. Wir dürfen nicht wieder Federn lassen", so der Torschütze aus dem Hinspiel. Er traf zum 1:0, ehe der gebürtige Dresdner Ryan Naderi (21) noch den Ausgleich markierte. Er hat das Hansa-Ergebnis in Mannheim im Hinterkopf. Die Kogge um Kapitän Franz Pfanne (30) wird dieses Stück heißer sein als eh schon. Dynamo Dresden Lautstark in die Startelf: Dynamo-Sprachrohr Bünning nutzt seine Chance "Es wird hitzig werden", so Daferner: "Es wird aber auch hier wieder um die einfachen Dinge gehen: Zweikämpfe und Intensität. Da müssen wir die Mannschaft sein, die mehr will." So wie bei den letzten vier Auftritten in Rostock. 2014/2015, 2015/2016, 2020/21 und 2021/22 gab es nur ein Resultat: 3:1 für Dynamo. Würde jeder im Dynamoland sofort unterschreiben. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Energie Cottbus 24 48:26 48 2 SG Dynamo Dresden 24 49:29 45 3 1. FC Saarbrücken 24 34:25 41 4 FC Ingolstadt 04 24 49:36 39 5 Viktoria Köln 24 40:32 39 6 Arminia Bielefeld 24 32:26 37 7 SC Verl 24 36:31 36 8 FC Hansa Rostock 24 32:32 35 9 SV Wehen Wiesbaden 24 38:39 34 10 Borussia Dortmund II 24 38:38 32 11 SV Sandhausen 24 37:38 31 12 FC Erzgebirge Aue 24 35:41 31 13 Alemannia Aachen 24 23:27 30 14 TSV 1860 München 24 35:46 29 15 VfL Osnabrück 24 34:41 28 16 Rot-Weiss Essen 24 34:40 27 17 SV Waldhof Mannheim 24 28:29 26 18 VfB Stuttgart II 24 30:42 25 19 Hannover 96 II 24 28:44 22 20 SpVgg Unterhaching 24 29:47 18 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

