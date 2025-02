Grandioser Kantersieg im Flutlicht! Dynamo legt zahme Löwen an die Leine

Im Sommer 2023 holten ihn die Sechzger an die Isar, inzwischen hat er sich dort einen Stammplatz erkämpft. Während er unter den Vorgängern von Glöckner häufig in der Innenverteidigung ranmusste, spielt er unter dem 48-Jährigen wieder links hinten.

Morris Schröter fehlt zwar verletzt, doch auch Leroy Kwadwo (28) kickte schon für Dynamo. Der Abwehrmann kam im Winter 2021 von den Würzburger Kickers und stand in der anschließenden Drittliga-Rückrunde zwölf Mal für die SGD auf dem Rasen. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga verließ er Dresden aber wieder Richtung Duisburg.

SGD-Knipser Christoph Daferner (27) kam 2014 ins NLZ der Löwen und durchlief die Jugendmannschaften bis zur U23. Für den Sprung zu den Profis reichte es - auch wegen eines Kreuzbandrisses in seiner finalen Saison an der Isar - nicht. 2017 wechselte er in die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Am Ende konnte sich Brendel unter Coach Werner Lorant aber nicht durchsetzen, eine Berufung in den Spieltagskader der Bundesliga blieb aus. Seine Konkurrenten waren mit Martin Max, Markus Schroth oder Paul Agostino aber auch keine Laufkundschaft.

Es ist das 23. Pflichtspiel-Duell zwischen Dresden und 1860, zehn Mal verließ Dynamo den Platz dabei als Gewinner.

So auch am 5. Spieltag in der Hinrunde an der Grünwalder Straße. Tony Menzel (19) brachte die Schwarz-Gelben in Führung, ehe Tunay Deniz (31) kurz vor der Pause ausglich. Doch Robin Meißner (25) und erneut Menzel antworteten nach dem Seitenwechsel, der Anschluss von Julian Guttau (25) änderte nichts mehr am 3:2-Triumph für die SGD.

Für die Löwen stehen insgesamt aber auch acht Siege zu Buche, vier Partien endeten mit einem Unentschieden.