Schon im Winter! Champions-League-Klub will Dynamo-Coach Thomas Stamm

Thomas Stamm hat sich in Dresden gerade erst eingelebt. © Lutz Hentschel

Einer der größten Vorteile, den Bern auf der Habenseite stehen hat, ist die Champions League. Durch den neuen Modus findet ein Teil der Gruppenphase erst im Januar statt, Stamm könnte also unabhängig von den weiteren Ergebnissen an zwei Spieltagen ein Team in der Königsklasse betreuen.

Doch der Schweizer ist gerade erst in Dresden angekommen, hat in der letzten Länderspielpause seine Wohnung eingerichtet. Dazu ist sein erklärtes Ziel in dieser Saison, mit Dynamo den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen - unwahrscheinlich also, dass er sich nach einem halben Jahr bereits wieder verabschiedet.

Ein weiterer Topkandidat des Schweizer Serienmeisters soll deshalb auch Urs Fischer (58) sein - dadurch, dass dieser seit seinem Aus bei Union Berlin in der vergangenen Saison ohne Klub dasteht, scheint eine Verpflichtung weitaus wahrscheinlicher.