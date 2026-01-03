Schon vier Leihen: Das neue Erfolgsmodell von Dynamo?

Dresden - Personal-Roulette bei Dynamo : Wenn es am Samstag ab Dresden mit dem Charterflieger nach Antalya geht, sind vier Neue dabei, Aljaz Casar (25) aber nicht mehr. Am Freitag stellte die SGD im Drei-Stunden-Takt drei Leihspieler vor . Jonas Sterner (23) kehrt für ein halbes Jahr aus Hannover zurück, Thomas Keller (26) kommt aus Heidenheim und Robert Wagner (22) aus Freiburg.

Nach einem halben Jahr zurück in Dresden: Jonas Sterner (23). Er spielte schon im Vorjahr auf Leihbasis für die SGD. © imago/Jan Huebner

Jason Ceka (26) wurde bereits vor Weihnachten als Neuer vorgestellt, auch er kommt per Leihe für ein halbes Jahr aus Elversberg. Und das dürfte dann auch ein Novum sein, kein einziger wurde fest verpflichtet, alle wurden ausgeliehen.

Dynamo hat das Sixt-Modell für sich entdeckt. Bezahlst Geld und bekommst für einen gewissen Zeitraum etwas dafür, im besten Sinne etwas Gutes.

"Grundsätzlich ist der Winter natürlich eine schwierige Transferphase, wo man ein Stück weit unter Druck ist. Das wissen auch andere. Das Leih-Modell schafft Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte. Ich habe damit keine Probleme, weil es für beide Seiten oft genug eine Win-Win-Situation geworden ist."

"Wir haben Wert darauf gelegt, was für Charaktere holen wir uns. Das sind Jungs, die sich der Situation bewusst sind, die mit anpacken und es mit schaffen wollen. Wir haben da super Entscheidungen getroffen", ist sich Gonther sicher: "Ich bin da Berufsoptimist."