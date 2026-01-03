Dynamos Transfer-Triple perfekt: Auch Wagner kommt zur SGD
Dresden - Das Transfer-Triple bei Dynamo Dresden ist perfekt: Nach Jonas Sterner (23) und Thomas Keller (26) präsentiert die SGD am ersten Tag der Winter-Vorbereitung mit Robert Wagner (22) den nächsten Neuen. Der Mittelfeldspieler wird vom SC Freiburg ausgeliehen. Zuvor hatte die SGD bereits die Leihe von Mittelfeldspieler Jason Ceka (26) von der SV Elversberg eingetütet.
Wagner war zuletzt an Holstein Kiel verliehen, diese Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen. Kurz danach gaben die Breisgauer für ein Engagement in Elbflorenz frei. Er wird mit der Rückennummer 18 auflaufen und ist der insgesamt vierte Neuzugang für die Rückrunde.
"Er bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise gepaart mit einer hervorragenden technischen Ausbildung mit und soll uns defensiv weiter Stabilität geben", sagt Sportboss Sören Gonther (39).
Wagner ist im badischen Lahr geboren, durchlief alle Jugendmannschaften des SC und spielte auch bereits in der zweiten Mannschaft unter Dynamo-Coach Thomas Stamm (42).
Im Januar 2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim SC, spielte in der Saison unter Stamm in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner im August 2022 noch unter Kult-Coach Christian Streich (60), ehe er im Sommer 2023 an Greuther Fürth verliehen wurde.
Thomas Keller kommt vom 1. FC Heidenheim
Nach einer Saison am Ronhof ging es per Leihgeschäft weiter zum FC St. Pauli, wo er in der Bundesliga spielte, und in diesem Sommer zu Holstein Kiel. Bei Dynamos bitterer 1:2-Niederlage bei den Störchen am 20. Dezember spielte Wagner 88 Minuten.
Vor Robert Wagner hatte Dynamo die Leihe von Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim verkündet. "Er wird mit seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein", sagte Gonther.
Keller wurde in München geboren, spielte bei den Junioren bei der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt, wo er den Sprung zu den Profis schaffte. Im Sommer 2022 unterschrieb er an der Brenz, wo er bislang zwölf Spiele in der Bundesliga, 26 Partien in der 2. Bundesliga und zwei Spiele in der Conference League absolviert hat. Er wird mit der Rückennummer 39 auflaufen.
Zuletzt hatten Verletzungen den 1,86 Meter großen Innenverteidiger zurückgeworfen, so erlitt er Ende Dezember 2023 einen Kreuzbandriss, gab im Dezember 2024 sein Comeback. Seit Beginn der Saison fiel er zweimal mit weiteren Blessuren am Sprunggelenk und dem Knie aus.
Nun soll bei Dynamo die Karriere des Münchners wieder Schwung aufnehmen.
Jonas Sterner kommt von Hannover 96, Aljaz Casar wechselt zum MSV Duisburg
Wenige Stunden zuvor hatte Dynamo die Rückkehr von Aufstiegsheld Jonas Sterner eingetütet und damit den Transferreigen des 2. Januar 2026 eröffnet. Er wird bis Saisonende von Hannover 96 ausgeliehen und trägt seine alte Rückennummer 32.
"Ich habe immer betont, dass ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt habe. Die letzte Saison mit dem gemeinsamen Aufstieg hat sich nachhaltig eingeprägt. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt erneut gemeinsam für den Erfolg von Dynamo kämpfen können", sagte der Außenbahnspieler.
Sterner war im Sommer 2024 kurz vor Ende der Transferperiode von Holstein Kiel ausgeliehen worden, schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Sommer 2025. Kurz davor soll Dynamo schon die Möglichkeit besessen haben, Sterner fest zu verpflichten, am Ende wechselte er aber zu Hannover 96.
Dort gingen seine Vorstellungen aber so gar nicht auf, entweder musste sich der Mann, der die rechte Außenbahn defensiv wie offensiv beackern kann, mit der Tribüne oder Einsätzen in der zweiten Mannschaft begnügen.
Schon nach nur wenigen Monaten wollte die SGD ihn deshalb zurückholen, er und Trainer Thomas Stamm (42) waren sich auch schon einig, doch Ex-Sportboss Thomas Brendel (49) konnte den Deal am Deadline Day nicht realisieren. Nun hat es geklappt.
Nicht mehr für Dynamo spielen wird Mittelfeldspieler Aljaz Casar, er wechselt in die 3. Liga zum MSV Duisburg. Um den Transfer zu realisieren wurde sein Vertrag in Dresden im Einvernehmen aufgelöst.
Erstmeldung um 10.28 Uhr, aktualisiert um 14.19 Uhr.
