Dynamos Transfer-Triple perfekt: Auch Wagner kommt zur SGD

Drei an einem Tag: Zum Start in die Winter-Vorbereitung hat Dynamo Dresden mit Jonas Sterner, Thomas Keller und Robert Wagner drei Neue präsentiert.

Von Tina Hofmann

Dresden - Das Transfer-Triple bei Dynamo Dresden ist perfekt: Nach Jonas Sterner (23) und Thomas Keller (26) präsentiert die SGD am ersten Tag der Winter-Vorbereitung mit Robert Wagner (22) den nächsten Neuen. Der Mittelfeldspieler wird vom SC Freiburg ausgeliehen. Zuvor hatte die SGD bereits die Leihe von Mittelfeldspieler Jason Ceka (26) von der SV Elversberg eingetütet.



Robert Wagner (22) verstärkt die SGD und wird mit der Rückennummer 18 auflaufen. © SG Dynamo Dresden Wagner war zuletzt an Holstein Kiel verliehen, diese Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen. Kurz danach gaben die Breisgauer für ein Engagement in Elbflorenz frei. Er wird mit der Rückennummer 18 auflaufen und ist der insgesamt vierte Neuzugang für die Rückrunde. "Er bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise gepaart mit einer hervorragenden technischen Ausbildung mit und soll uns defensiv weiter Stabilität geben", sagt Sportboss Sören Gonther (39). Wagner ist im badischen Lahr geboren, durchlief alle Jugendmannschaften des SC und spielte auch bereits in der zweiten Mannschaft unter Dynamo-Coach Thomas Stamm (42). Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Grill-Ersatz in Sicht? SGD soll Angebot für diesen Torwart abgegeben haben Im Januar 2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim SC, spielte in der Saison unter Stamm in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner im August 2022 noch unter Kult-Coach Christian Streich (60), ehe er im Sommer 2023 an Greuther Fürth verliehen wurde.

Thomas Keller kommt vom 1. FC Heidenheim

Thomas Keller (26) wird vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen. © SG Dynamo Dresden Nach einer Saison am Ronhof ging es per Leihgeschäft weiter zum FC St. Pauli, wo er in der Bundesliga spielte, und in diesem Sommer zu Holstein Kiel. Bei Dynamos bitterer 1:2-Niederlage bei den Störchen am 20. Dezember spielte Wagner 88 Minuten. Vor Robert Wagner hatte Dynamo die Leihe von Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim verkündet. "Er wird mit seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein", sagte Gonther. Keller wurde in München geboren, spielte bei den Junioren bei der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt, wo er den Sprung zu den Profis schaffte. Im Sommer 2022 unterschrieb er an der Brenz, wo er bislang zwölf Spiele in der Bundesliga, 26 Partien in der 2. Bundesliga und zwei Spiele in der Conference League absolviert hat. Er wird mit der Rückennummer 39 auflaufen. Dynamo Dresden Gonther gibt Dynamo-Trainer Stamm eine Jobgarantie! Zuletzt hatten Verletzungen den 1,86 Meter großen Innenverteidiger zurückgeworfen, so erlitt er Ende Dezember 2023 einen Kreuzbandriss, gab im Dezember 2024 sein Comeback. Seit Beginn der Saison fiel er zweimal mit weiteren Blessuren am Sprunggelenk und dem Knie aus. Nun soll bei Dynamo die Karriere des Münchners wieder Schwung aufnehmen.

Jonas Sterner kommt von Hannover 96, Aljaz Casar wechselt zum MSV Duisburg