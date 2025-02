Schon zehnmal umgestellt! Dynamo-Coach Stamm bastelt weiter an der Abwehr

Dresden - Thomas Stamm (41) scheint noch ein wenig auf der Suche. Vor dem Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue hatte Dynamos Coach mal wieder seine Viererkette umgestellt. Und er muss es am Samstag erneut.

Philip Heise (33, l.) rückte neu in die Viererkette, und muss schon wieder ersetzt werden. © picture point/Sven Sonntag

Denn das steht bereits fest: Philip Heise (33), der erstmals seit dem 23. November (gegen Saarbrücken) wieder in der Startelf stand, kassierte in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte. Der Linksverteidiger fehlt damit in Großaspach gegen die Bubis vom VfB Stuttgart.

Auch Andi Hoti (21) - die zweite Änderung im Vergleich zum Unentschieden in Cottbus - könnte eventuell ausfallen. Der Winterneuzugang musste in der 59. Minute verletzt vom Feld.

"Er hatte angezeigt, dass er nicht weiterspielen kann. Da muss man abwarten", ließ Stamm eine erste kleine Diagnose offen. Das Startelf-Debüt des 21-Jährigen sah der SGD-Coach "in Summe ganz ordentlich - wenn man das Gegentor wegnimmt. Wenn man sieht, wie viele Zweikämpfe und Kopfball-Duelle er gewonnen hat, dann trübt es das ein bisschen. Das gehört dazu und macht die Jungs aber besser."

Das zwischenzeitliche 1:1 von Omar Sijaric (23) müssen sich gleich mehrere Spieler ankreiden. "Da waren David Kubatta und Andi dran beteiligt, wenn wir wissen, dass da immer wieder gute Laufwege in die Tiefe da sind. Wir wussten über diese Stärken. Deswegen war es sicher nicht das Spiel, das wir uns gewünscht haben", erklärte Stamm über seine Viererkette.