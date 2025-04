Schwarz-gelbe Fan-Invasion: Dynamo hat ein "Heimspiel" in Hannover!

Hannover - Es wird definitiv Heimspiel-Atmosphäre werden, wenn Dynamo am Freitagabend bei der Zweiten von Hannover in der Heinz-von-Heiden-Arena auflaufen wird. Bisher sind 6400 Karten für die Gästefans verkauft worden.

Nach dem 2:0 gegen Wiesbaden machte Dynamos Mannschaft mit diesem Fan-Plakat noch einmal Werbung fürs Spiel in Hannover. © Lutz Hentschel

Ein Auswärtsrekord für diese Saison wäre das allerdings nicht. Den hält (noch) Bielefeld bei seinem Auftritt am 23. Oktober in Hannover.

"Damals waren 8000 Arminia-Fans bei uns mit am Start", sagt 96-Pressesprecher Sebastian Kurbach. Bei 8200 Zuschauern insgesamt. Von Bielefeld in die niedersächsische Hauptstadt sind es aber auch nur 110 Kilometer.

Von Dresden aus sind es 377 - und trotzdem ist es nach Cottbus und Aue die drittkürzeste Auswärtsfahrt für die SGD-Fans.

"Dynamo ist ja souveräner Tabellenführer, daher gehe ich davon aus, dass noch viele Kurzentschlossene am Freitag kommen werden. Außerdem läuft der Kartenvorverkauf ja noch", so Kurbach. Zur Not könnte 96 in der 50.000 Mann fassenden Schüssel weitere Gästeblöcke öffnen.