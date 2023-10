Sechs Vorlagen bei 18 Toren, aber dieser Assist von Zimmerschied war speziell!

Tom Zimmerschied sorgte mit einem ganz besonderen Assist mit für die Entscheidung.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Tom Zimmerschied (25) ging mit einem älteren Herren an seiner Seite in Ulm aus dem Donau-Stadion hinein in die Katakomben.

Tom Zimmerschied (25, r., gegen Ulms Bastian Allgeier (21)) spielte speziell in der zweiten Hälfte groß auf und bereitete den Siegtreffer vor. Es war bereits seine sechste Torvorlage in dieser Saison. © imago/Nordphoto Während seine Jungs nach dem schwer erkämpften, aber absolut verdienten 3:2-Sieg noch ein bisschen mit den Fans feierten, musste Dynamos linker Flügelflitzer zur Dopingkontrolle. Doch zuvor blieb er bei den Medien stehen."Darf ich kurz?", fragte er und holte sich durch das Nicken des freundlichen Kontrolleurs das Okay ab. Natürlich wollte auch TAG24 wissen, wie Zimmerschied das Kunststück vor dem 3:2 gelang, die Vorlage auf Claudio Kammerknecht. Dynamo Dresden Dynamo Dresden: Drei Verletzte trüben den Sieg in Ulm 18 Tore hat Dynamo geschossen, sechs hat er vorbereitet, also jedes dritte. Doch jene Vorlage hatte schon was von turnerischer Eleganz.

"Zimme" sorgte immer wieder für Entlastung

Kurz konnte Tom Zimmerschied (2.v.r.) durfte kurz mit der Mannschaft vor dem eigenen Fanblock feiern - dann musste er zur Dopingkontrolle. © imago/Nordphoto Dresden führte einen Freistoß kurz aus, Luca Herrmann (24) flankte in den Strafraum, Lars Bünning (25) verlängerte ihn auf den Vorbereiter. "Ich wollte ihn eigentlich direkt nehmen. Dann habe ich gesehen, dass der Torwart relativ nah vor mir ist, das hat es schwer gemacht, ich komme dann glücklich an ihm vorbei", sagte der 25-Jährige. Doch statt stehenzubleiben, da die Kugel Richtung Toraus trudelte, ging er hinterher, kratzte sie von der Linie. Dynamo Dresden Dynamo-Noten gegen Ulm: Claudio Kammerknecht ist der Matchwinner "Dann sehe ich 'Kammer' im Rückraum, der hatte eh einen goldenen Fuß gehabt. Ich bin froh, dass ich den Ball noch im Spiel halten konnte. Claudio macht es natürlich auch gut." Der Treffer bedeutete den Sieg. In einem Spiel, was eine Halbzeit lang völlig offen war, dann in Durchgang zwei aber souverän gestaltet wurde. Im Anschluss hatte Dynamo den Gegner voll im Griff, was auch mit an "Zimme" lag, der immer wieder für Entlastung sorgte.

Tom Zimmerschied: "Können nicht immer dominieren"

"Halle war auch schon ein Arbeitssieg, ab hier war es auch von den Bedingungen her nicht optimal. Wir wussten, dass es ein richtiges Kampfspiel wird. Ulm hatte sich gut auf uns eingestellt, deshalb war es auch für uns außen schwer. Doch wir haben das Beste draus gemacht", so Zimmerschied. Der wichtigste Aspekt war allerdings, dass sich Dynamo nicht den Schneid abkaufen ließ, sondern dagegen hielt, sich wehrte und das erfolgreich. "Das ist entscheidend in der 3. Liga. Wir können nicht jedes Spiel dominieren, beherrschen und den Gegner an die Wand spielen. Das geht einfach nicht, vor allem nicht auswärts. Deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft, dass wir nach dem Rückstand so zurückgekommen sind und gewonnen haben", so der Offensivspieler. Am Ende war alles rundherum positiv, außer seine Dopingprobe. Die war negativ. So soll es sein.