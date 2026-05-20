Seine Ex-Spieler stehen im Europa-League-Finale: Stamm ist heute Freiburg-Fan

Dresden - Neun Jahre lang war Dynamo-Coach Thomas Stamm (43) als Trainer beim SC Freiburg tätig, zuletzt bei der U23. Am Mittwoch ist er als Fan des SCF unterwegs. Früh geht’s von Prag aus mit einem Kumpel nach Istanbul. Dort steigt im Tüpras Stadion um 21 Uhr das Finale der Europa League zwischen den Breisgauern und Aston Villa.

Thomas Stamm (43, r.) als Trainer der U23 des SC Freiburg zusammen mit Philipp Treu (25). Dieser steht am Mittwoch mit dem SCF im Finale der Europa League. © IMAGO/Nico Herbertz

Er hätte sicher auch eine Eintrittskarte über den SC bekommen können. "Natürlich hätte ich fragen können. Aber das wollte ich nicht. Wir haben uns selbst gekümmert. Jetzt gehen wir einfach zu zweit hin", sagt er.

Er genießt es, mal als Zuschauer im Stadion zu sein, vielleicht auch mit einem Getränk in der Hand. "Ich freue mich sehr für Freiburg, für Julian Schuster. Das haben sich alle verdient", so Stamm.

Zudem kann er sich einige seiner ehemaligen Spieler in einem europäischen Finale anschauen, die er in der U23 geformt hat.

"Philipp Treu, Johann Manzambi, Noah Atubolu oder auch Jordi Makengo", sagt er stolz. "Das ist schon ein bisschen verrückt."