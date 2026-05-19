Hoffen auf den VfL-Abstieg? Nur Wolfsburg wäre ein neues Ziel für Dynamo

Dresden - Das ist ja das Spannende nach einer Saison, der Blick auf die kommende. Auf wen trifft der Lieblingsverein? Gibt es neue Grounds für die Fans? Wo geht es überall hin? Stand heute gibt es nur alte Bekannte für Dynamo Dresden . Das würde sich bei einem Wolfsburger Abstieg ändern. Ein Punktspiel gab es gegen den VfL noch nie.

Im Herbst 2021 spielte Dynamo letztmals am Millerntor auf St. Pauli. In der neuen Saison geht es wieder nach Hamburg. © imago/Beautiful Sports

16 Teams stehen für die Zweitliga-Saison 2026/2027 fest. Diese beginnt am ersten August-Wochenende vom 7. bis 9. August. Bis dahin, logisch, stehen auch die letzten beiden Plätze fest.

In der Relegation um die Bundesliga spielen am Donnerstag und Montag der SC Paderborn und Wolfsburg, um die Relegation zur 2. Bundesliga am Freitag und Dienstag Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth. Danach steht das Teilnehmerfeld.

Neu in der Liga sind Heidenheim und St. Pauli aus der Bundesliga. Für Dynamo zwei alte Bekannte, mit denen man schon häufig die Klingen kreuzte. Besonders die Partien am Millerntor waren für die Dynamo-Fans immer ein Muss.

Aufgestiegen aus der 3. Liga sind Osnabrück und Cottbus. Endlich gibt es wieder ein Derby. 102 Kilometer sind es vom Rudolf-Harbig-Stadion ins LEAG-Stadion nach Cottbus.

Energie ist nach zwölf Jahren zurück in der 2. Bundesliga. Nach der Saison stiegen der FCE als Letzter und Dynamo als Vorletzter gemeinsam ab.