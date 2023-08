SGD-Coach Anfang fordert weitere Neuzugänge: "Müssen uns umschauen"

Dresden - Der erste Spieltag ist immer sehr speziell, weil keiner weiß, wo er genau steht. Er hat aber in der 3. Liga jetzt einiges gezeigt: Keiner der drei Absteiger siegte, alle vier Aufsteiger holten je einen Punkt und alle Partien waren knapp. Am sichersten wirkte Dynamo beim 3:1 gegen Bielefeld. Aber auch hier war natürlich noch nicht alles Gold, was glänzte.