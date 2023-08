Sauber, Dynamo! SGD legt perfekten Saisonstart gegen Bielefeld hin

Das tat Dresden über weite Teile der ersten Hälfte auch - und das durchaus sehenswert. Die Schwarz-Gelben liefen früh an, bauten Druck auf, zwangen die Arminen zu Fehlern, spielten variabel und mit dem nötigen Tempo.

Vor 29.589 Zuschauern trafen in einer wirklich guten Partie Semi Belkahia (14.) per Eigentor, Stefan Kutschke (36.) vom Punkt und Niklas Hauptmann (65.). Perfekter Saisonstart!

Merveille Biankadi (l.) markierte den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. © Matthias Rietschel/dpa

Doch die Hausherren blieben dran und belohnten sich dann auch nach einem blitzsauberen Konter.

Dennis Borkowski spielte einen Doppelpass mit Niklas Hauptmann, brachte den Ball an der Torauslinie gerade noch so in die Mitte. Dort semmelte Bielefelds Belkahia die Kugel ins eigene Netz - 1:0 (14.).

Der Gast von der Alm wurde jetzt stärker, aber die SGD blieb am Drücker. Borkowski (20.) hätte schon nachlegen müssen, das erledigte dann der Kapitän per Elfer.

"Haupe" holte am Strafraum die Kugel geschickt aus der Luft, köpfte sie in den Lauf von Zimmerschied, den Belkahia an der Hacke traf - kann man geben. Stefan Kutschke ließ sich die Chance nicht entgehen - 2:0 (36.).

Das war es aber noch nicht, denn der DSC kam zurück. Nach einem Freistoß köpfte Kevin Ehlers den Ball genau vor die Füße von Merveille Biankadi, der wuchtig aus 14 Metern unters Dach traf - 2:1 (45.+4).