SGD wildert in Cottbus! Er soll Dynamos neuer Keeper werden

Dresden - Von wegen aus der 1. Bundesliga! Luca Philipp (25) von der TSG Hoffenheim und Kevin Müller (34) aus Heidenheim kursierten die Tage als mögliche Kandidaten. Dynamo Dresdens neuer Torhüter scheint aber aus der 3. Liga zu kommen.

Elias Bethke (22) kehrt nach seiner Verletzungspause wohl nicht mehr ins Tor von Energie Cottbus zurück, sondern wechselt zu Dynamo Dresden. © Picture Point / Sven Sonntag

Nach Informationen von TAG24 soll die SGD beim Tabellenführer Energie Cottbus fündig geworden sein und den zuletzt länger verletzten Elias Bethke (22) an die Elbe gelotst haben.

Der 22-Jährige war zu Beginn der Saison noch die Nummer eins der Brandenburger, hütete die ersten beiden Drittliga-Partien noch das Energie-Tor (drei Gegentreffer).

Dann die Hiobsbotschaft: Der 22-Jährige hatte sich vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hannover 96 beim Aufwärmen verletzt, zog sich einen Sehnenriss im Oberschenkel zu. Seitdem fiel der gebürtige Nauener aus.

Marius Funk (30) kam als Ersatz und machte seine Sache so gut, dass er sicherlich auch als unumstrittene Nummer eins in die Rückrunde geht.