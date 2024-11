"Sie hat Qualität" - Dynamo-Trainer Stamm trifft auf Ingolstadts Wittmann

Sabrina Wittmann (33) ist seit April Trainerin des FC Ingolstadt. © IMAGO/Stefan Bösl

Sabrina Wittmann (33) ist seit April Trainerin des FC Ingolstadt, seit 1. Juli ist aus der Interims- eine Dauerlösung geworden.

Stamm kennt die 33-Jährige aus dem Nachwuchsbereich.

"Als ich bei der 'U19' in Freiburg Trainer war, war sie Co beim FCI in der Altersgruppe, später dann Chefin in der 'U23'", sagt er und gibt auch kund, dass er viel von Wittmann hält.

"Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit. Die Entwicklung ging da hin. Sie ist sehr fleißig und akribisch, kann einer Mannschaft eine gute Struktur verpassen. Sehr gut, sehr klar. Es geht einfach nur darum, hat man die Qualität oder hat man sich nicht. Sie hat sie", lobt Stamm.

"Sie macht einen guten Job. Ich freue mich, dass man sich nach längerer Zeit mal wiedersieht."



Wittmann und ihr FCI stehen derzeit mit 16 Punkten auf Rang elf der Tabelle. Ingolstadt hat in den bisherigen Spielen die zweitmeisten Tore geschossen, aber auch die meisten geschluckt.