Siegtor gegen Ex-Klub Dynamo! Darum läuft es bei SCP-Profi Baur so gut

Dresden - Ausgerechnet Mika Baur (21)! Der Ex- Dynamo entschied mit seinem Volleyknaller aus 17 Metern eine enge Partie. Sein SC Paderborn gewann in Dresden mit 2:1 . Auf den Jubel verzichtete er nach seinem zweiten Treffer in Folge.

Mika Baur (21) traf den Volley zum 2:1 für die Gäste aus Paderborn. © Robert Michael/dpa

"Das hat etwas mit Anstand und Respekt zu tun", sagte der 21-Jährige nach dem Spiel. "Ich hatte hier in Dresden eine gute Zeit. Wir sind aufgestiegen. Das gehört sich nicht den Fans, der Mannschaft und auch dem Trainerteam, das ich gut kenne, gegenüber. Natürlich habe ich mich innerlich gefreut, aber man muss das nicht raushängen lassen."

Unglaublich gute Worte eines Jungen, der nun richtig aufblüht. Im Januar wurde Baur von Paderborn nach Dresden ausgeliehen. "Mika ist einfach ein unfassbar geiler Kicker, er kann was mit der Murmel anfangen. Ich bin Fan von ihm. Die Zeit in Dresden hat ihm gutgetan", lobte SCP-Trainer Ralf Kettemann (39).

Baur lieferte für Dynamo gute, aber auch nicht so gute Spiele ab, traf am letzten Spieltag beim 3:0 gegen Unterhaching zur Führung - sein einziger Treffer in Schwarz-Gelb.

Doch so richtig konnte nach der Spielzeit keiner etwas mit ihm anfangen, Dynamo bestand - anders als bei Andi Hoti (22) oder Jonas Sterner (23) - nicht darauf, ihn zu behalten oder zumindest um ihn zu kämpfen. So ging er zurück nach Paderborn, ist dort nun Stammspieler und traf bei seiner Rückkehr.