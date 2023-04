Eine ganze Stadt in Schwarz-Gelb! So feiert Dynamo den 70. Geburtstag

Dresden - Eine ganze Stadt in Schwarz-Gelb! An sich nur schwer umsetzbar, dennoch steht in der Landeshauptstadt am heutigen Mittwoch vieles im Zeichen von Dynamo Dresdens 70. Vereinsjubiläum.

Auch der Verein will sich an seinem Geburtstag nicht nur feiern lassen und lädt zu verschiedenen Aktionen ein.

In der Schauburg gibt es - sinnigerweise um 19.53 Uhr - eine Talkrunde, bei der garantiert in schwarz-gelben Erinnerungen geschwelgt wird. © DPA/Robert Michael

Die wird es am Abend auch in der Schauburg - dem Ort der Vereinsgründung vor 70 Jahren - geben.

Symbolträchtig um 19.53 Uhr startet eine Talkrunde mit den Journalisten Jens Umbreit und Tino Meyer. Zu Gast sind Ehrenspielführer Hansi Kreische (75), der einstige Bundesliga-Trainer Helmut Schulte (65) und der frisch verlobte Aufstiegskapitän Michael Hefele (32).

Zusammen mit weiteren Gästen soll in Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten Vereinsgeschichte geschwelgt und der Mythos Dynamo hochgehalten werden.

Doch wer sich danach noch eine rauschende Partynacht erhofft hat, der guckt - zumindest von Vereinsseite - in die Röhre. Denn die gibt es so nicht. Ein Fakt, den auch die Ultras Dynamo nicht so stehen lassen wollten.

Dynamos aktive Fanszene ist also selbst aktiv geworden und hat zu einer Abschlussfeier ins Stromwerk Dresden eingeladen. "Niemand von euch wird mehr in der Lage sein, am nächsten Tag seiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen", hieß es in der Ankündigung auf Instagram.

In diesem Sinne: Alles Gute, Dynamo! Auf die nächsten 70 Jahre!