So präzise wie ein Uhrmacher? Dynamos neuer Geschäftsführer stammt aus Glashütte

Dresden - David wer? Nicht wenige fragten sich am Mittwoch, wer dieser David Fischer ist, der am 1. Juli - seinem 39. Geburtstag - das Amt als "Geschäftsführer Kommunikation" bei Dynamo Dresden übernehmen soll. Er ist ein gebürtiger Sachse, der schon beim Chemnitzer FC seine Spuren hinterlassen hat, wenn auch keine tiefen.

Dresdens 3. Geschäftsführer David Fischer stammt aus Glashütte. Vor elf Jahren war der 38-Jährige wenige Monate auch für den Chemnitzer FC tätig. © Imago / Jan Huebner

Geboren wurde er in Glashütte, dem Uhrmacher-Städtchen vor den Toren Dresdens. An der TU Bergakademie Freiberg studierte er Wirtschaftsingenieurwesen. Dynamo ist für ihn nicht nur ein Verein, wie er in einem Youtube-Interview mit dem 1. FC Saarbrücken erklärt, seinem Arbeitgeber noch bis zum 30. Juni. Dort war er sieben Jahre lang Geschäftsführer.

"Sein Fan-Herz kann man nur einmal richtig vergeben. Meins gehört der SG Dynamo Dresden, dort stand ich viele Jahre im Fanblock.

Manchmal ist es in einer gewissen Funktion wichtig, Objektivität wahren zu können und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen." Das sagte Fischer auf die Frage, ob er als Sachse überhaupt eine Liebe zum 1. FC Saarbrücken aufbauen kann.

Das muss aber in Dresden seine Aufgabe sein, trotz der Liebe zum Verein objektiv bleiben, die Emotionen im Griff zu haben. Hier erwartet ihn ein in alle Richtungen stimmungsgeladenes Umfeld.

Seine Arbeit muss so präzise sein, wie die eines Uhrmachers aus Glashütte.