Dynamo Dresden: Er wird 3. Geschäftsführer bei der SGD

Dresden - David Fischer (38) wird 3. Geschäftsführer der SG Dynamo . Was der kicker meldete, ließ sich TAG24 am Abend noch bestätigen. Voraussichtlich am 1. Juli wird er sein Amt antreten.

David Fischer (38) war zuletzt mehrere Jahre als Geschäftsführer für den 1. FC Saarbrücken tätig. © Imago / Jan Huebner

Die Stelle als "Geschäftsführer Kommunikation" war im April ausgeschrieben worden, nachdem der Aufsichtsrat im März nach einer Sitzung die Stelle ins Leben gerufen hatte.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht. Stichwort sind dafür Entschuldung, das Nachwuchs- und Trainingszentrum sowie die Verdoppelung der Mitgliederzahl. Nun ist es an der Zeit, die Strukturen so anzupassen, dass wir dem Wachstum und den Anforderungen der Zukunft gerecht werden", sagt Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender der SG Dynamo, damals.

Nach Ende der Bewerbungsfrist am 30. April ließ der Verein mitteilen, dass zahlreiche gute Bewerbungen eingegangen seien. Die beste wird dann wohl Fischer abgegeben haben.

Pikant: Bis zum 30. Juni ist der 38-Jährige noch Geschäftsführer beim Liga-Kontrahenten 1. FC Saarbrücken.

Der 1. FC war in der abgelaufenen Saison einen Platz vor den Dynamos eingekommen - aufgrund der besseren Tordifferenz. Die Saarländer qualifizierten sich so für den DFB-Pokal. Der Verein gab am Mittwochvormittag die Trennung zum 30. Juni bekannt.