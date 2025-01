So verlief das Ostderby zwischen Dynamo und Cottbus aus Polizeisicht

Cottbus - 19.700 Fans im ehemaligen Stadion der Freundschaft in Cottbus , ausverkauft, keine Vorfälle während der Partie, bombastische Stimmung, sangesfreudige Fangruppen: Es war ein Ostkracher , so wie man sich ihn wünscht. Auch die Polizei in der Lausitz war zufrieden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sicherte das Ostderby am vergangenen Samstag ab. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Dynamo-Fans, insgesamt waren 2000 mit in die Lausitz gekommen, zogen zu Beginn der Partie eine Choreografie auf. "Dynamo" prangte auf gelben Lettern. Darunter stand neben einem weißen Totenkopf-Geist "Jeder fürchtet unseren Namen". War hübsch anzuschauen.

Allerdings: Die kleinen Pyroshows zu Beginn beider Halbzeiten werden den Verein wieder eine Stange Geld kosten. Ansonsten stand die grandiose Stimmung während der intensiven 95 Minuten im Vordergrund.

Die Mannschaften wurden von ihren jeweiligen Seiten lautstark angefeuert - was auch Energie-Trainer Pele Wollitz begeisterte: "Riesengroßes Kompliment an beide Fanlager, dass dieses Spiel im Vordergrund stand. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Partie das richtige Ambiente hatte. Vielen Dank an beide Fangruppen, dass sie sich im Stadion so verhalten haben, wie man sich das wünscht."