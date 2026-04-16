Sorgenfalten beim kommenden Dynamo-Gegner: Top-Scorer droht auszufallen

Dresden - "Man hat schon gesehen, dass da eine klare Idee, eine klare Art und Weise zu sehen ist, wie der Fußball aussehen soll", beschreibt Thomas Stamm (43) den VfL Bochum . Dynamos Coach lobt: "Sehr klar, sehr gut auch, wie sie es dann umsetzen." Aber Dresdens nächster Gegner am Samstag (13 Uhr) könnte vor einem großen Problem stehen.

Der VfL Bochum bangt vor dem Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden um den Einsatz von Top-Scorer Philipp Hofmann (33). © David Inderlied/dpa

Denn Bochums bester Torschütze Philipp Hofmann (33) - der viertbeste Scorer der 2. Bundesliga (zehn Tore/neun Assists) - droht auszufallen. "Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir haben eine Idee, hoffen aber, dass er sich bereit erklärt, zu spielen. Es geht aber auch um Vernunft. Es kann nicht sein, dass 'Hofi' spielt, sich verletzt und für den Rest der Saison ausfällt", erklärt Uwe Rösler (57).

Nur bei 100 Prozent würde er ihn spielen lassen, bei 95 Prozent nicht, so der Bochum-Coach über den Zielspieler im Sturmzentrum, mit dem Bochums Statik steht und fällt.

"Im Oktober und November hat er fünf oder sechs Spiele nicht in der Startelf gestanden. Jetzt ist er unser Unterschiedsspieler, aber wir haben auch ohne ihn schon Spiele gewonnen."

Der 1,95-Meter-Hüne ist der Anker und der Fels im Bochumer Spiel, das Stamm wie folgt beschreibt: "Eine Mannschaft, die sehr wuchtig und sehr zielstrebig ist, die klare Abläufe hat, auch sehr gute Abläufe mit dem Ball. Wenn du die brechen kannst, dann kann es spannend werden. Über Standardsituationen sind sie meiner Meinung nach sehr gefährlich, weil sie eine Supermischung haben. Auch was Größe, was Wucht, Wille und das Einlaufverhalten anbelangt, wie sie dann Tore erzielen wollen."