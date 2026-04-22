Spannung pur bei Dynamo! Nie trifft das Wort Sechs-Punkte-Spiel mehr zu als am Freitag

Dresden - Selten trifft der Begriff Sechs-Punkte-Spiel so genau zu wie am Freitag, wenn Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf ranmuss. Gewinnt Dynamo, hat es sieben Punkte Vorsprung auf die Truppe vom Rhein, verliert es, bleibt einer übrig. Die Differenz sind ebenjene sechs Zähler. Aber auch so verspricht der Abstiegskampf haarig zu werden. Ein Dreier für die SGD wäre daher mehr als nur die halbe Miete.

Zweimal darf Dynamo noch die heimische Kulisse in dieser Saison erleben. Hoffentlich genauso stimmungsvoll und friedlich wie am Samstag gegen Bochum. © DPA/Robert Michael

Zwischen Baum und Borke stehen im Grunde nur Kaiserslautern und Karlsruhe auf den Plätzen sieben und acht. Die Teams davor spielen um den Aufstieg, die dahinter gegen den Abstieg.

Und das dürfte vier Spieltage vor Schluss ein absolutes Novum in der Zweitliga-Geschichte sein: Zehn (!) Mannschaften können sich noch nicht sicher sein. Selbst der 1. FC Nürnberg als Neunter nicht.

Der Club verpasste es, am Wochenende beim 1:1 in Bielefeld alles klarzumachen. Mit 38 Punkten ist der FCN noch nicht sicher. Erinnert sei nur an die Saison 2017/2018.

Damals hatte Aue nach 29. Spieltagen 39 Zähler und musste mit 40 in die Relegation. Alles ist möglich, erst recht beim Restprogramm der Nürnberger - Magdeburg, Fürth, Schalke und Hannover.

Für alle vier Gegner geht es um etwas. Zwei wollen nicht raus, zwei aber hoch. Für die Franken könnte es richtig eng werden.