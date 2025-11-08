Darum hätte es laut Dynamo-Coach Stamm keinen Treueschwur gebraucht

Dresden - Das öffentliche Bekenntnis hätte es laut Thomas Stamm (42) überhaupt nicht gebraucht. Dynamo Dresdens Coach legt auch in der aktuellen Phase, in der beim Vorletzten der 2. Bundesliga der Gegenwind etwas stärker weht, lieber Wert auf andere Dinge.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) hat Vertrauen in seine Mannen und bekommt es auch von seinem Chef. © Lutz Hentschel

"Es ist immer wichtig, was man nach innen demonstriert. Wenn das jetzt auch nicht kommuniziert worden wäre, könnte es ja auch sein, dass man intern genau so was kommuniziert. Das ist deutlich wichtiger. Entscheidend ist am Ende des Tages, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen", macht der Schweizer klar.

"Und wenn eine Seite, das kann auch meine Seite sein, nicht mehr überzeugt ist, dann kann es keinen Erfolg geben. Entscheidend ist, dass wir da immer wieder im Austausch sind und dann gemeinsam immer auch wieder probieren zu analysieren, in welcher Situation man ist."

Nach acht sieglosen Spielen hintereinander (vier Niederlagen) definitiv keine schöne mehr. Drei Punkte am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg sind quasi Pflicht, sonst droht der Aufsteiger schon den Anschluss zu verlieren. Im schlimmsten Fall wäre sogar die Rote Laterne drin.

Die hatte bis zum 5. Spieltag auch der "Club" aus Franken. Erst drei Spieltage später ging es über den Strich - das Vertrauen in Trainer Miroslav Klose (47) scheint sich auszuzahlen.