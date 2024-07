Stamm bittet seine Dynamos zum Doppeltest: "Bisschen beißen"

Finsterwalde/Freital - Keine Pause am Wochenende! Statt sich nach den heißen Tagen mit anstrengenden Einheiten vielleicht mal ein wenig am See abzukühlen, muss Dynamo Dresden am heutigen Samstag und morgigen Sonntag zum Doppeltest ran.

In der 3. Liga halten das aber scheinbar nicht alle so. Aue-Coach Pavel Dotchev (58) hatte am Dienstag im Testspiel gegen Meuselwitz nach eigener Aussage "nicht ergebnisorientiert" aufgestellt.

Lässt vermuten, dass am Samstag gegen den Viertligisten das Team stärker besetzt sein wird, als am Sonntag beim Oberligisten. Also auch gut möglich, dass Keeper Tim Schreiber (22) bei seiner Rückkehr zu seinem Jugendclub SC Freital gar nicht im Kasten steht.

Gleich zweimal heißt die Spielstätte Stadion des Friedens, am Samstag (15 Uhr) geht es aber in Finsterwalde gegen den Regionalliga-Klub Viktoria Berlin, einen Tag später um 14 Uhr in Freital gegen den SC Freital.

Jonas Oehmichen (20, r.) & Co. müssen gegen Freital beißen. Beim 6:0 vor einem Jahr ging das gut. © Lutz Hentschel

"Das habe ich so auch noch nie gehört, denn wir reden schon von Spielen in Richtung Saisonstart. Da will sich jeder zeigen und auch vom ersten Spieltag an spielen", gibt Stefan Kutschke (35) zu.



"Nach den Spielen wirst du abgerechnet. Der Trainer wird auch schauen, wer die besten Eindrücke gemacht hat. Die werden dann auch in Köln spielen. Wenn ich mich damit zufriedengebe, dass ich ein Testspiel verliere, dann bist du auf dem falschen Weg."

Egal, wer die beiden Tage auf dem Feld stehen wird, es wird anstrengend, verspricht Stamm: "Wir haben die Jungs erst 45 Minuten belastet, zuletzt 60. Für die nächsten Testspiele sind jeweils 90 Minuten das Ziel", so der 41-Jährige. "Wir werden schauen, dass wir möglichst viele Spieler 90 Minuten auf dem Platz haben, damit die Jungs ein bisschen beißen müssen. Das gehört dazu. In der dritten Trainingswoche 90 Minuten spielen wird sehr intensiv werden."

Trotzdem wird Dresdens neuer Coach nicht müde zu erläutern, dass für keinen die Tür zu sei - weder in der Vorbereitung noch in der Saison. Das habe er auch in seiner Zeit bei der Zweitvertretung des SC Freiburg immer wieder so gehalten. Stamm will einen hohen Konkurrenzkampf und stets Alternativen in der Hinterhand.

In den jeweils 90 Minuten dürfen sich alle beweisen. Spätestens dann bei der Generalprobe am 27. Juli in Auerbach gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.