Aue-Coach Dotchev über ZFC-Pleite: "Lieber jetzt auf die Fresse!"

Bad Blankenburg - "Ich will jetzt nicht großartig kritisieren", begann Pavel Dotchev (58) seine Einschätzung zum 0:4 im Testspiel gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz .

Florian Hansch (v., 35./40.) schockte die Dotchev-Elf mit seinem Doppelpack. © picture point/Sven Sonntag

Der 58-Jährige ist erfahren genug zu wissen, wie das in der Vorbereitung läuft. Am Wochenende schlägt man Glenavon zur Saisoneröffnung 5:0. Da herrscht eitel Sonnenschein.

Drei Tage später blamiert man sich ergebnistechnisch gegen die Zipsendorfer. Danach kräht spätestens kein Hahn mehr, wenn Aue zum Auftakt gegen Hannover 96 II. voll da ist.



Eine Vorbereitung, die komplett geräuschlos abläuft, in der von Sieg zu Sieg geeilt wird, verkleistert auch den Blick, weshalb Dotchev, wenn auch zähneknirschend, der Niederlage auch etwas abgewinnen kann: "Ich habe jetzt ein paar Sachen, wo ich ansetzen kann. Der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht."

Langes Bein reingestellt, zack war der Angriff unterbrochen. In die Zweikämpfe kam Aue auch nicht so recht hinein. "Dazu machen wir Fehler", sagt Dotchev, unter anderem anspielend auf die Szene vor dem 0:4, als Anthony Barylla dem Gegner den Ball in den Fuß spielte.