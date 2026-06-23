Stamms Punkte-Formel: So soll Dynamo die Klasse halten

Dresden - Er kam mit seinem Auto angefahren, drehte auf dem Parkplatz eine Ehrenrunde, ließ die Fensterscheibe herunter und präsentierte seinen längst Kult gewordenen Fischerhut, den es jetzt auch in Dynamo -Farben gibt. Trainer Thomas Stamm (43) ist zurück in Dresden , gut erholt und gut gelaunt. Am Donnerstag beginnt die Vorbereitung.

Am kommenden Donnerstag beginnt für Dynamo-Coach Thomas Stamm (43) und sein Team die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. © Lutz Hentschel

Sechs Wochen hat der Schweizer dann Zeit, um seine Mannen auf ein neues Level zu heben. Denn nur Abstiegskampf soll es nicht werden. Stamm wünscht sich eine ruhigere Spielzeit.

Damit ist er nicht allein. Scrollt man die vergangenen Jahre zurück, dann landet man bei der Saison 2016/17. Diese wurde mit 50 Punkten auf Platz fünf in der 2. Liga abgeschlossen. 14 Zähler vor dem Relegationsplatz 16 und 16 hinter dem Relegationsplatz drei. Ruhiges Fahrwasser.

In den anderen Spielzeiten ging es entweder gegen den Abstieg aus Liga zwei oder um den Aufstieg ins Unterhaus - und das meist bis zum letzten Spieltag. Nun soll es ruhiger werden.

Deshalb hat Stamm eine Formel: "Der nächste Schritt muss für mich sein, dass du es schaffst, pro Halbserie 20 Punkte zu holen. Wenn es ein paar mehr sind, ist es gut. In der Hinrunde vielleicht 25, in der Rückrunde zum Beispiel so 22. Dann sind es mindestens 40 Punkte, die im Normalfall eine ruhige Zweitliga-Saison garantieren."

Dafür muss Dynamo von Beginn an konkurrenzfähig sein, im Grunde schon ab Donnerstag. Das war im Vorjahr nicht im vollen Maße gegeben.