Straudi-Deal eingetütet! Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus
Dresden - TAG24 hatte es bereits vorab vermeldet, nun ist es offiziell: Dynamo Dresden hat Simon Straudi (27) fest verpflichtet.
Am Montagnachmittag machten die Schwarz-Gelben den Wechsel des 27-jährigen Außenverteidigers von Liga-Konkurrent und Ost-Rivale Energie Cottbus offiziell.
Genauere Angaben zu den Vertragsdetails wurden nicht genannt. Fest steht allerdings, dass der eingetütete Deal die Dresdner nichts an Ablöse kostete, da Straudis Arbeitspapier in der Lausitz Ende Juni ausgelaufen wäre. Die Zeit des defensiven Rechtsverteidigers beim Zweitliga-Aufsteiger ist damit schon nach einem Jahr wieder beendet.
Insbesondere in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit hatte er sich unter FCE-Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (60) zur festen Größe im Team entwickelt, im Saisonfinale zudem auch auf der linken Abwehrseite ausgeholfen.
"Er verfügt neben seiner hervorragenden Technik auch über die nötige Geschwindigkeit und ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar", erklärt SGD-Boss Sören Gonther (39).
Dynamo-Neuzugang Straudi mit voller Vorfreude
Auf der Außenverteidiger-Position soll der gebürtige Südtiroler mit italienischer Staatsbürgerschaft für ordentlich Bewegung im Konkurrenzkampf sorgen. Die dafür nötigen Voraussetzungen sieht der Sportgeschäftsführer bei ihm gegeben: "Er passt charakterlich und vom Spielverständnis sehr gut in unsere Gruppe und kann drüber hinaus mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor werden", so Gonther über Straudi, der selbst seinem neuen Kapitel mit großer Vorfreude entgegensieht.
"Ich freue mich auf viel Tradition gepaart mit einem attraktiven Spielstil", sagt Straudi und ergänzt weiter: "Mir gefällt die Art und Weise, wie der Trainer Fußball spielen lassen möchte, denn sie passt sehr gut zu mir. Ich konnte bereits erste Eindrücke von der Stadt und dem Verein sammeln und bin voller Vorfreude, dass es jetzt direkt losgeht."
Titelfoto: SG Dynamo Dresden