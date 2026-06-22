Straudi-Deal eingetütet! Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus

Dresden - TAG24 hatte es bereits vorab vermeldet, nun ist es offiziell: Dynamo Dresden hat Simon Straudi (27) fest verpflichtet.

Hat bei Dynamo Dresden unterschrieben: Simon Straudi (27). © SG Dynamo Dresden

Am Montagnachmittag machten die Schwarz-Gelben den Wechsel des 27-jährigen Außenverteidigers von Liga-Konkurrent und Ost-Rivale Energie Cottbus offiziell.

Genauere Angaben zu den Vertragsdetails wurden nicht genannt. Fest steht allerdings, dass der eingetütete Deal die Dresdner nichts an Ablöse kostete, da Straudis Arbeitspapier in der Lausitz Ende Juni ausgelaufen wäre. Die Zeit des defensiven Rechtsverteidigers beim Zweitliga-Aufsteiger ist damit schon nach einem Jahr wieder beendet.

Insbesondere in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit hatte er sich unter FCE-Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (60) zur festen Größe im Team entwickelt, im Saisonfinale zudem auch auf der linken Abwehrseite ausgeholfen.

"Er verfügt neben seiner hervorragenden Technik auch über die nötige Geschwindigkeit und ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar", erklärt SGD-Boss Sören Gonther (39).