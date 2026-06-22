Erkämpft sich Lemmer nach seinem Dynamo-Verbleib wieder einen Stammplatz?

Dresden - Dynamo Dresden will nicht mehr. War es eine mit Absicht gestreute Information, um ein wenig Druck zu erzeugen? Oder war tatsächlich mehr dran? So oder so ist sie überholt, denn Jakob Lemmer (26) hat nun doch bei der SGD eine Verlängerung seines Arbeitspapiers unterschrieben .

Wenn Jakob Lemmer (26, r.) seine Schnelligkeit und seine technischen Fähigkeiten ausspielen kann, dann ist er von keinem zu halten. Auch von Fürths Maximilian Dietz (24, l.) nicht. © imago/Jan Huebner

Zum ersten Mal wurde "Lemmi" Anfang April gefragt, wie es denn mit seiner Vertragsverlängerung aussieht. Erst Klassenerhalt, dann wird er etwas dazu sagen - so seine Aussage damals.

Die Medien wiederholten das Spielchen immer wieder, fragten vor dem letzten Spieltag noch einmal nach. Die Aussage blieb. Und dann wurde es ruhig um den Mann, der seit Januar 2023 seine Töppen für die SG Dynamo schnürt und bisher 135 Pflichtspiele bestritten hat. Zu ruhig.

Noch vor wenigen Wochen hieß es aus Vereinskreisen, man hätte sich in Sachen Verhandlungen mit dem Außenbahnspieler aus den Augen verloren, weil er einen seit März unterschriftsreifen Vertrag nicht unterschreiben wollte.

"Ich will auf jeden Fall in der 2. Liga spielen. Das ist klar, so hoch wie möglich", hatte Lemmer Ende März erklärt.

Und: "Zu spielen ist einfach am wichtigsten. Klar fließt das auch mit ein, wenn man denkt, vielleicht wird gerade auf jemand anderes gesetzt, einen anderen Spielertyp auf meiner Position. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, wie es dann auch in der nächsten Saison aussieht."