Große Emotionen und ein Sieg: So lief Dynamos Generalprobe gegen Union Berlin

Dresden - Egal, mit welchem Team es man hier gehalten hat, die beste und emotionalste Nachricht bei Dynamo Dresdens Generalprobe gegen Union Berlin gab's fast zwei Stunden vor dem Anpfiff. Lars Bünning meldete sich erstmals nach seiner lebensgefährlichen Hirnblutung aus der Reha zu Wort und sprach über die Videoleinwand ein paar emotionale Worte.

Begleitet von "Lars Bünning"-Rufen richteten Dynamos Fans noch einen Gruß an ihren in der Reha kämpfenden Innenverteidiger. © TAG24

"Die letzten Wochen waren vielleicht die schwierigsten Wochen in meinem ganzen Leben bisher. Umso schöner aber war es für mich und meine Familie zu sehen, dass ihr alle diesen Kampf zurück ins Leben mit mir gemeinsam führt. Dafür vielen, vielen Dank", erklärt der 28-Jährige.

Er ergänzte: "Meine Reha läuft sehr gut, ich mache jeden Tag Fortschritte und darf bald nach Dresden zurückkehren. Ich freue mich unfassbar darauf, euch alle im Stadion zu treffen und gemeinsam mit euch Dynamo-Siege feiern zu können. Bis dahin, bleibt gesund, euer Latzo."

Und Dynamos Fans bewiesen, was eine Sportgemeinschaft ausmacht. Begleitet von "Lars Bünning"- und im Anschluss "Lukas Boeder"-Rufen bekamen die zwei vom Schicksal getroffenen Dynamo-Spieler aufmunternde Botschaften aus dem K-Block.

Das Spiel plätscherte vor 25.022 Fans da etwas hin, stand aber bereits 1:1, weil beide Teams binnen drei Minuten für etwas Erheiterung sorgten. Erst brachte Tom Rothe (19.) die Eisernen per Kopf in Führung, dann netzte Niklas Hauptmann (22.) mit dem ersten durchdachten Dresdner Angriff zum 1:1 ein.

Ansonsten hatten die Hausherren mit der Physis der Gäste durchaus ihre Probleme. Berlin aber machte aus seiner Überlegenheit zu wenig. Allein acht Ecken (Dresden drei) hatte das Team von Mauro Lustrinelli in den ersten 45 Minuten.

"Ein sehr guter Härtetest fürs erste Spiel. Vor allem eine sehr physische Mannschaft, da müssen wir uns wehren. Aber wir machen es ordentlich", bilanzierte SGD-Sportgeschäftsführer Sören Gonther beim MDR.