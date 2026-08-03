Nur eine Position noch offen: So sieht Dynamos Startelf für Nürnberg aus

Dresden - "Die Presse fragt mich seit drei Wochen bezüglich Startelf. Mich interessiert eigentlich, welche 20 sind die Richtigen gegen Nürnberg?", erklärt Thomas Stamm (43) nach dem 2:1-Erfolg in der Generalprobe gegen Union Berlin . Dynamo Dresdens Coach will eigentlich keine Frage mehr zu den ersten Elf beantworten. Musste er natürlich trotzdem wieder ...

Tim Schreiber (24) war nicht fehlerfrei, aber er zeigte immer wieder starke Reflexe und spielte sich ins Tor. © Imago/Matthias Koch

"Wenn wir die 20 finden - und für das sind wir heute wahrscheinlich wieder einen Schritt weitergekommen - dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Augenhöhe kommen können gegen Nürnberg."

Viele Veränderungen zu den Elf, die am Samstag gegen Union den Rückstand drehten, oder die eine Woche zuvor gegen Cottbus nicht gerade brillierten, wird es ohnehin nicht mehr geben.

Auch im Tor scheint alles geklärt. Tim Schreiber (24) wird wieder aller Voraussicht nach Dynamos Kasten hüten. Er hat sich mit starken Paraden nach vorn gespielt. Zwischenzeitlich munkelte man, dass Elias Bethke (23) eher der auserkorene Stammkeeper werden könnte.

"Ich habe das vor einer Woche oder vor zwei gesagt, so ist eigentlich alles gesagt zu dem Thema, dass ich mit den Spielern kommuniziere, mit jedem Einzelnen. Das ist auch völlig normal", reagiert Stamm fast schon ein wenig genervt auf die Torhüterfrage.