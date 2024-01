Standards und aus der Distanz: Da hakt es bei Dynamo gewaltig

In Mannheim vor einer Woche lenkte Bentley Baxter Bahn (31) die Kugel ins eigene Netz. Das ist mehr als nur ausbaufähig. Gerade, wenn man bedenkt, dass es allein in den letzten zwei Heimspielen 27 Ecken gab.

Jetzt beginnen aber die Problemzonen: Nur vier Tore fielen bisher nach Ecken. Kutschke und Claudio Kammerknecht (24) standen in Ulm richtig, einmal Paul Will (24) in Duisburg.

Ein weiterer Treffer von Kammerknecht resultierte in Ulm im Anschluss an einen Freistoß aus dem Halbfeld. Drei von vier Standardtoren fielen also in Ulm! Das ist ein schwacher Wert und eine große Baustelle.

Wer Dynamo also aus dem eigenen 16er heraushält, hat gute Chancen, Spiele zu gewinnen.

Das beweist auch der nächste Wert sehr deutlich. Nur zwei Tore fielen von außerhalb des Strafraums.