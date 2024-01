Unfassbarer Chancenwucher und zwei Böcke! Dynamo verliert gegen Dortmund

Aber sonst war es großes, großes Unvermögen. Wenn es hier zur Pause 5:1 oder 6:1 gestanden hätte, jeder Dortmunder hätte gesagt: "Passt so."

Das war ein Chancengewitter, nur: Der Blitz schlug nicht ein. Von der ersten Sekunde an rollte ein Angriff nach dem anderen aufs BVB-Tor. Das erste Brett hatte Jakob Lemmer bereits nach 53 Sekunden. In diesem Takt ging es weiter.

Tempo, Spielwitz, alles war da. Aber was die Schwarz-Gelben vorm Tor abzogen, das ging nicht. So viele Haare hast Du gar nicht zum Raufen. Das war inakzeptabel.

Was Dynamo Dresden hier spielte, war ein Augenschmaus, die Dortmunder kamen in keiner Phase der ersten Hälfte auch nur irgendeinen Schritt hinterher.

Es war mal wieder zum Verzweifeln für Markus Anfang! Seine Schützlinge vorn erneut viel liegen und kassierten einen späten Nackenschlag. © Lutz Hentschel

So stand es aber 1:0 für den BVB. Der war einmal vorm Tor. Jonathan Meier missglückte ohne Not ein Rückpass auf Kevin Broll, in den Rodney Elongo-Yombo spritzte. Seinen ersten Schuss konnte Broll noch klasse entschärfen. Doch das Leder prallte dem Dortmunder wieder auf den Fuß - 0:1 (23.).

Mal abgesehen vom Lattenkopfball von Justin Butler (47.), der schon der Genickbruch für Dresden hätte sein können, ging es so weiter.

Dortmund stand häufig mit sechs Mann auf einer Linie, trotzdem fand Dynamo Lösungen. Aber das Spielerische war es ja auch nicht. Es waren die nicht genutzten Bretter - wie bei Lemmer (53.). Toll freigespielt von Niklas Hauptmann, lief er allein aufs Tor zu, schlug einen Haken und wartete derart lange, bis Franz Pfanne klären konnte.

Als seine Mannen müde wurden, tauschte Markus Anfang, brachte Lucas Cueto und Stefan Kutschke (64.) für Dennis Borkowski und Herrmann. Das fruchtete sofort. Nur 25 Sekunden danach zog Cueto an, drang in den Strafraum und passte auf Lemmer.

Der schoss drei Meter vor dem leeren Tor allerdings zu lasch. BVB-Keeper Silas Ostrzinski wischte die Kugel mit links von der Linie, traf aber sein rechtes Knie - 1:1 (64.).

Danach folgten weitere Bretter für Dresden, die unfassbare Chance für Hauptmann und der Klops von Bünning.