Start ohne vier Spieler: Wie geht es Dynamo gegen Bielefeld an?

Dresden - Kapitel eins von 38 des Dresdner Drittliga-Aufstiegsbuchs startet am Samstag 16.15 Uhr. Schon vorab gibt's eine gern gelebte Tradition: die Suche nach Dynamo Dresdens Startformation. Wer kann spielen, wer fehlt?

Jakob Lemmer (23, l.) und Kyrylo Melichenko (24, M.) fehlen schon länger. Jongmin Seo (21) hat noch Nachholbedarf. © Montage: Max Patzig (2)

"Kyrylo Melichenko fällt mit Kreuzbandriss noch aus, ist aber auf einem guten Weg. Jakob Lemmer hatte sich ja auch schon früh verletzt und wird nicht dabei sein", leitete Coach Markus Anfang (49) den ersten Überblick der Saison über sein Personal ein.



Doch die zwei schon länger Verletzten sind nicht die einzigen, die fehlen. Auch Neuzugang Lucas Cueto (27) muss wie schon in den Wochen zuvor passen, Jongmin Seo (21) ist ebenfalls noch nicht beim ersten Saisonspiel dabei:

"Lucas hat sich noch einmal untersuchen lassen und konnte nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Seo hat noch Nachholbedarf. Alle anderen sind aber dabei."

Nach einem Infekt zum Start und den Achillessehnenproblemen im Trainingslager am Walchsee kämpft Cueto aktuell mit Problemen an den Adduktoren. "Das hat einfach nicht zugelassen, dass er in die Maximalbelastungen reingegangen ist", erklärt Anfang.

"Da fehlt ihm im Moment die Sicherheit. Deswegen auch noch einmal der Check. Da ist aktuell keine größere Verletzung und wir hoffen, dass das auch so bleibt."