Zimmermann stellt klar: Darauf kommt es jetzt bei Dynamo Dresden an

Dresden - Obwohl er künftig noch ein paar Aufgaben mehr zu erfüllen hat, gab Stephan Zimmermann (38) sich zufrieden. Dynamo Dresdens aktuell einzig langfristig angestellter Geschäftsführer ging gestärkt aus der ordentlichen Mitgliederversammlung des sportlich kriselnden Zweitligisten hervor.

Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38) setzt auf Zusammenhalt. © Eric Münch

"Was wichtig ist - und das hatte ich auch probiert rüberzubringen - ist, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir zusammenhalten, dass wir unsere Themen, die wir haben, klar besprechen und klar adressieren", so der 38-Jährige, der jede Menge Applaus und viel Lob bekam.

"Ruhiger macht es mich jetzt nicht. Dafür sind die Themen einfach zu vielfältig, die wir gerade bewältigen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen, denn wir haben eine starke Mannschaft im Hintergrund", sagte Zimmermann. "Damit meine ich jetzt nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern generell alle Mitarbeiter, die mich da wirklich tatkräftig unterstützen. Und da denke ich auch, dass wir gut gerüstet sind für die nächsten Wochen und Monate."

Zu tun gibt es in seiner Doppel- oder gar Dreifachfunktion aktuell genug. Und es sind noch ein paar Aufträge der Mitgliederversammlung, bei der maximal etwas mehr als 900 Mitglieder über das Wohlergehen von über 35.000 im Verein entschieden, dazugekommen.

Sei es der ständige Einsatz für die Abschaffung von Pyrostrafen oder ein Testspiel gegen die Glasgow Rangers zu organisieren, wo Zimmermann noch vor dem Antrag vor Antrittskosten bis zu einer Million Euro warnte.