Pauli nach einem Monat zurück bei Dynamo: "Hoffe, jetzt kommt nichts mehr"

Dresden - Im ersten Training mit der "U21" Mitte Oktober zog sich Julian Pauli einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, er fiel einen Monat aus. Jetzt ist der Leihspieler des 1. FC Köln wieder zurück. Im Dynamo-Test gegen Cottbus (3:0) spielte er die ersten 45 Minuten. Aus seiner Verletzung will er lernen.

Julian Pauli (20) war am Donnerstag beim Test gegen Energie Cottbus wieder für Dynamo am Ball. © Eric Münch

Eigentlich war er damals für die "U20" vorgesehen, wurde durch Verletzungen und Ausfälle anderer Spieler zur "U21" von Trainer Antonio di Salvo hochgezogen.

"Die Abläufe waren nicht so ideal", erzählt Pauli. "Viel gesessen, viel im Flieger gewesen, wenig geschlafen. Da hatte Vorrang, dass ich schnell bei der 'U21' bin und nicht meine Gesundheit", bemängelt er. "War unglücklich, dass ich da gleich mittrainiert habe und dann hat es direkt reingezogen."

Mitspracherecht hatte er "so semi", wie er erklärt. Er konnte ja schlecht sagen, dass er das nicht möchte und erst einmal eine Pause von den Reisestrapazen braucht.

"Es war ja auch mein erstes Mal. Aber für die Zukunft behalte ich das für den Hinterkopf, dass es doch zu viel war, gleich zu trainieren", so Pauli.