Traditions-Duell: Dynamo Dresden testet am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg

Belek (Türkei) - Dass sich Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der Türkei über den Weg laufen werden, war schon länger klar. Jetzt steht fest: Die beiden Klubs von der Elbe werden auch gegeneinander testen!

Ahmet Arslan (29) spielte bei Dynamo eine starke Saison und wurde mit 25 Treffern Torschützenkönig der dritten Liga. Damit bewarb er sich für die zweite Liga mit Magdeburg. © Robert Michael/dpa

Am kommenden Samstag um 13 Uhr deutscher Zeit werden in der Türkei die beiden Traditionsklubs aufeinander treffen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben.



Die Magdeburger reisen am Donnerstag in die Türkei, während die Mannschaft aus Elbflorenz bereits am Mittwoch sicher im Süden gelandet ist.

Das Spiel ist nicht nur vom Klang der Namen her äußerst brisant, sondern auch aufgrund eines Wiedersehens!

Denn im vergangenen Sommer wechselte Dynamos Leistungsträger Ahmet Arslan (29) ausgerechnet zum Erzrivalen in Sachsen-Anhalt.