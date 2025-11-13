Testsieg gegen Cottbus: Dynamo kann noch zu null spielen!

Dresden - Das geht ja auch! Dynamo hat kein Gegentor gefangen, gewann am Donnerstag das Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus mit 3:0 (1:0).

"Ich habe viele Dinge gesehen, die wir gut umgesetzt haben", sagte Trainer Thomas Stamm (42) nach den intensiven 90 Minuten gegen ein Cottbuser Team, das ebenfalls weit weg von der Bestbesetzung war.

Das war das erste Mal seit dem Test Ende Juni bei der Kreisauswahl von Kamenz. Viel wichtiger waren allerdings die Comebacks von Torhüter Tim Schreiber (23, Handfraktur) und Innenverteidiger Julian Pauli (20, Muskelfaserriss im Oberschenkel).

Trainer Thomas Stamm weiß, wie wichtig der Sieg fürs Selbstvertrauen war. © Eric Münch

Für Stamm der wichtigste Aspekt war natürlich die Abwehrarbeit. Zwölf Punktspiele, 24 Gegentore - zu viel bisher. Diesmal stand die Null, auch wenn es nur ein Test war.

"Es ist jede Woche das Ziel, dass wir Spiele zu null gestalten", grinste er. Es ist lange her. "Absolut. Im Test gegen Regensburg beim 5:1 haben wir es auch nicht geschafft. Das soll Mut geben, da holst Du Dir Erfolgserlebnisse für die Punktspiele. Es war nicht ganz so unwichtig", so der 42-Jährige.

Der Schweizer wollte das auch gar nicht kleinreden, dass Cottbus eben nicht mit der Top-Elf nach Dresden kam. "Den Fehler dürfen wir nicht machen. Bei uns haben auch einige gefehlt. Es geht darum, genau aus solchen Spielen die Überzeugung zu ziehen, wenn wir paar Dinge auf den Platz kriegen, die Spiele zu null zu gestalten. Wir waren in der Lage, Chancen zu kreieren, konnten in der ersten Halbzeit noch mehr Tore erzielen. Solche Spiele können dazu führen, dass Du nach der Länderspielpause mit einem anderen Selbstverständnis rauskommst", hoffte Stamm.

Ob es seine Jungs verinnerlicht haben, wird sich in einer Woche zeigen. Dann geht es zum richtungsweisenden Auswärtsspiel nach Bochum.