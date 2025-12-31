Vom Aufsteiger zum Sorgenkind! Das verrückte Dynamo-Jahr 2025

Dresden - Das Dynamo-Jahr 2025 war ein verrücktes. Im Mai die Euphorie mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga . Im Sommer die beginnenden Querelen um die beiden Geschäftsführer David Fischer (41) und Thomas Brendel (49), deren Beurlaubung im September und November . Der suboptimale Start in die Saison, der Absturz am Ende auf Rang 18 und die Ernennung von Sören Gonther (39) zum neuen Sportchef. Dresden bot wieder alles.

11. Mai 2025: Das Terrassenufer in Schwarz und Gelb. Die Stunden dort, die Videos, die Bilder, die Stimmung - sie werden allen in Erinnerung bleiben. © Lutz Hentschel

Und mittendrin bei allem Trainer Thomas Stamm (42). Als Ruhepol, als sportliche Konstante, als Erfolgsgarant im Frühjahr, der Aufstiegstrainer! Und jetzt irgendwie trotz allem als Hoffnungsträger für 2026. Welcher Moment ist bei ihm hängengeblieben?

"Es waren viele emotionale Momente. Die Feierlichkeiten rund um den Aufstieg zum Beispiel. Die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber ich bin viel zu sehr im Hier und Jetzt. Von der Gefühlslage her, wenn ich das gesamte Jahr anschaue, gehe ich nicht mit dem super positiven Gefühl heraus", gibt Stamm zu.

Die letzten Wochen und Monate nagen zu sehr an ihm. Mit nur 13 Punkten ist sein Team Letzter, nur drei ganze Siege gelangen in der Hinrunde, davon nur einer beim 2:1 gegen Düsseldorf im stets ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion.

Er weiß, dass er ab Januar liefern muss. Die doppelte Anzahl an Punkten muss mindestens her, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.