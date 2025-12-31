Vom Aufsteiger zum Sorgenkind! Das verrückte Dynamo-Jahr 2025
Dresden - Das Dynamo-Jahr 2025 war ein verrücktes. Im Mai die Euphorie mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Sommer die beginnenden Querelen um die beiden Geschäftsführer David Fischer (41) und Thomas Brendel (49), deren Beurlaubung im September und November. Der suboptimale Start in die Saison, der Absturz am Ende auf Rang 18 und die Ernennung von Sören Gonther (39) zum neuen Sportchef. Dresden bot wieder alles.
Und mittendrin bei allem Trainer Thomas Stamm (42). Als Ruhepol, als sportliche Konstante, als Erfolgsgarant im Frühjahr, der Aufstiegstrainer! Und jetzt irgendwie trotz allem als Hoffnungsträger für 2026. Welcher Moment ist bei ihm hängengeblieben?
"Es waren viele emotionale Momente. Die Feierlichkeiten rund um den Aufstieg zum Beispiel. Die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber ich bin viel zu sehr im Hier und Jetzt. Von der Gefühlslage her, wenn ich das gesamte Jahr anschaue, gehe ich nicht mit dem super positiven Gefühl heraus", gibt Stamm zu.
Die letzten Wochen und Monate nagen zu sehr an ihm. Mit nur 13 Punkten ist sein Team Letzter, nur drei ganze Siege gelangen in der Hinrunde, davon nur einer beim 2:1 gegen Düsseldorf im stets ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion.
Er weiß, dass er ab Januar liefern muss. Die doppelte Anzahl an Punkten muss mindestens her, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.
Dynamo Dresden: Thomas Stamm ist über das Jahr 2025 nicht uneingeschränkt glücklich
"Wir haben nicht die Anzahl der Punkte, die wir uns vorgestellt haben, konnten uns in einigen Spielen nicht belohnen. Das Aktuelle soll auch bei allem Positiven überwiegen", findet er.
"Ich hoffe, der eine oder andere nutzt die Zeit, um Energie zu tanken, vieles aus der letzten Saison aufzusaugen. Das geht oft verloren, kann aber helfen. Entscheidend ist aber, im Hier zu sein. Da ist die Gefühlslage bei allen nicht so, um zu sagen, 2025 waren ein supergutes Jahr", sagt der 42-Jährige, der sehr reflektiert wirkt.
"Wir haben ein paar Dinge ganz gut hinbekommen, bei mir steht im Vordergrund: Wir haben das eine oder andere auch nicht komplett verkehrt gemacht."
Das ist durchaus richtig. Aber ab dem Trainingsauftakt am Freitag darf gar nichts mehr verkehrt gemacht werden. Das wissen alle.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel (2), IMAGO/Jan Huebner, IMAGO/Noah Wedel