Stamm-Formation nicht möglich: Verletzungspech verfolgte Dynamo in dieser Saison

Dresden - Ein Vorwurf an Dynamo -Trainer Thomas Stamm (42) lautet immer wieder, dass er in der gesamten Hinrunde nie wirklich seine Stamm-Formation gefunden hat.

Bitter: Lennart Grill erkämpfte sich gerade erst seinen Stammplatz im Tor, verletzte sich dann schwer. © Lutz Hentschel

Nur viermal lief er mit derselben Elf auf. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ungewöhnlich viele Verletzungen und Krankheiten machten ihm immer wieder das Leben schwer. Gleich acht Spieler fielen länger aus.

Tim Schreiber (23): Zog sich im Oktober in der zweiten Länderspielpause eine Fraktur seiner linken Hand zu, fiel vier Wochen aus und verlor dadurch vorübergehend seinen Stammplatz.

Lennart Grill (26): Er sprang für Schreiber ein und machte seine Sache in den sechs Spielen sehr gut. Just, als er sich seinen Stammplatz erobert hatte, zog er sich beim 2:1 gegen Düsseldorf einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zu. Für ihn dürfte die Saison gelaufen sein.

Julian Pauli (20): Wurde im Oktober erstmals für die "U21" nominiert und zog sich dort im ersten Training eine Muskelverletzung zu. Die Folge: vier Wochen Pause.

Alexander Rossipal (29): Der Neuzugang aus Rostock war im ersten Spiel in Fürth dabei, saß gegen Magdeburg auf der Bank und war dann raus - Bauchmuskelverletzung. Er fehlte insgesamt sechs Spiele. Was er kann, zeigte er oft. Drei Tore und zwei Assists sprechen für sich. Mit einer Note von 3,30 im Kicker ist er hinter Niklas Hauptmann (3,16) zweitbester Dresdner mit mehr als der Hälfte aller Einsätze.

Sascha Risch (25): Dynamo hatte keinen goldenen Oktober, was Verletzungen anging. Er verletzte sich beim 3:3 daheim gegen Karlsruhe an der Schulter, musste operiert werden. Er fehlt seither. Mit seiner Rückkehr wird im Januar gerechnet.