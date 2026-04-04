Vor 15 Jahren begann alles bei Dynamo: Letzte Fußball-Rückkehr nach Dresden für Toni Leistner?

Dresden - Im Hinspiel beim 2:0-Sieg der Hertha lieferte er eine piekfeine Leistung ab. An Toni Leistner (35) kam kein Dynamo vorbei. Nach den einseitigen 90 Minuten am 1. November 2025 im Olympiastadion ließ sich der gebürtige Dresdner zu einer Spitze gegen die SGD hinreißen: "Viele Grüße an die Trainer, die mich nicht haben wollten in Dresden." Am Samstag kehrt der 35-Jährige zurück.

Toni Leistner (35, r.) spielt auch noch im gehobenen Fußball-Alter eine wichtige Rolle bei der Hertha. © Anke Waelischmiller/dpa

Vielleicht zum letzten Mal in seiner Laufbahn, sein Vertrag bei der Hertha läuft aus. Wie es weitergeht, ist noch offen.

Eine Chance, doch noch mal für Dynamo aufzulaufen? "Das mache ich auf keinen Fall. Ich bin kein großer Fan von Rückholaktionen. Da kann man sich viel verbauen. Die Fans sollen mich einfach in guter Erinnerung behalten", sagte er in einem Interview mit der MOZ. Die Hertha, so erklärte er, wird auf alle Fälle sein letzter Verein sein.

Möglich ist auch, dass er in Berlin noch ein Jahr ranhängt. "Aktuell würde ich sagen, ich könnte noch weiterspielen. Aber ich habe das mit dem Verein so kommuniziert, dass wir das immer erst am Saisonende besprechen. Das ist fair für beide Seiten. Dann setzen wir uns an einen Tisch und reden ehrlich miteinander."

Er geht es offen an, will sich jetzt noch nicht festlegen. Lust hätte er aber wohl noch. "Es gibt bisher kein Alter, bei dem ich sage, da ist Schluss. Ich trage die 37 auf dem Rücken, vielleicht ist das ja das Alter, mit dem ich aufhören sollte."