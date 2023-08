Talent Menzel hat seine Chance bei Dynamo ergriffen: "Richtig große Ehre"

Dresden - "Wäre schön, wenn es so weitergeht. Aber das war erst der Anfang, jetzt beginnt das richtige Fußballleben", sagte ein freudestrahlender Tony Menzel (18) nur wenige Tage, nachdem er seinen ersten Profivertrag bei Dynamo Dresden unterschrieben hatte.

Gut gemacht! Tony Menzel (18, l.) gab beim Testspiel gegen Herthas Zweite (2:0) die Vorlage zum 1:0. © Eric Münch

Und ergänzte: "Es ist eine richtig große Ehre, nach so vielen Jahren Profi in dem Verein zu werden. Es ist definitiv eine gute Entscheidung, hier mein Profi-Dasein zu beginnen."

Seit 2010 kickt der Mittelfeldspieler für die Schwarz-Gelben. Mit sechs Jahren hat er bei Dynamo mit dem Fußball begonnen, Menzel kennt keinen anderen Verein.

Mit seinem ersten Profivertrag, der bis Sommer 2028 gilt, geht für den gebürtigen Dresdner ein echter Kindheitstraum in Erfüllung.

Dass aber Träumen allein nicht reicht, hat Menzel in der Vorbereitung unter Beweis gestellt. Coach Markus Anfang (49) hat dem offensiven Mittelfeldspieler die Möglichkeit gegeben, sich im Sommertrainingslager am Walchsee sowie in allen Testspielen anzubieten. Und Menzel hat die Chance ergriffen.

"Ein bisschen Glück gehört auch dazu, in der richtigen Situation am richtigen Ort zu sein. Aber ich denke, ich habe gezeigt, was ich kann", gibt er sich bescheiden und selbstbewusst zugleich.

"Es war eine große Umstellung, allein schon im Training. Die Härte, die Schnelligkeit und die Passschärfe sind im Vergleich zur A-Jugend deutlich höher. Aber ich konnte mich schon daran gewöhnen."