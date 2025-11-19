Torhüter-Frage bei Dynamo: Wer wird die neue Nummer eins?

Dresden - Die Antwort wird es am Freitag gegen 17.30 Uhr geben, wenn die Aufstellungen zum Spiel Bochum gegen Dynamo bekannt gegeben werden. Bis dahin wird sich Trainer Thomas Stamm (42) vermutlich nicht zur Frage äußern, wer denn ab sofort die Nummer 1 im Dynamo-Tor sein wird - Lennart Grill (26) oder doch wieder Tim Schreiber (23)?

Lennart Grill (26) lieferte zuletzt solide Leistungen ab, die Niederlagen konnte er aber auch nicht verhindern. © Lutz Hentschel

Bis zu seiner Handfraktur vor fünf Wochen war es Schreiber, danach Grill. Eins vornweg: Dass Dynamo nur sieben Punkte nach zwölf Spieltagen auf dem Konto hat, lag weder an dem einen noch an dem anderen. Großartige Fehler können keinem der beiden angelastet werden. Der Schnitt von zwei Gegentoren pro Partie auch nicht.

Doch Stamm muss sich entscheiden, die zwei haben ihre Stärken, aber auch Schwächen.

Während Schreiber auf der Linie wohl einen Tick besser ist, konnte sich Grill in jeder seiner vier Partien Pluspunkte gutschreiben lassen im Spiel mit dem Ball am Fuß. Er leitete mehrere Angriffe mit punktgenauen weiten Bällen ein.

Stamm und Torwarttrainer David Yelldell (44) werden entscheiden müssen. Wer es auch immer wird, bis zur Winterpause wird die Reihenfolge sicher so bestehen bleiben - vorausgesetzt, es kommen keine Sperren oder Verletzungen. Einen großen Grund zum Wechseln gibt es im Grunde nicht.

"Wenn Sie Lennart fragen würden, würde er sagen, dass er spielen will. Ich sage hier, dass ich spielen will", sagt Schreiber auf den Konkurrenzkampf des Duos angesprochen.