Dynamo-Coach Stamm holt zum Rundumschlag aus: "Wenn wir das nicht verstehen, wird es schwer"

Chemnitz - Die schwarz-gelbe Fan-Seele brodelte. Zu schlecht, zu lustlos, zu arrogant (?) war das, was die Profis von Dynamo Dresden im Sachsenpokal beim Chemnitzer FC darboten. Die Quittung folgte bekanntlich.

Mit steinernem Gesicht blickte Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) auf das, was er beim Sachsenpokal-Duell mit dem Chemnitzer FC zu sehen bekam. © Picture Point / Gabor Krieg

Was die Anhänger umtreibt: Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit attraktivem, erfolgreichem Fußball verfällt auch diese Mannschaft in altbekannte Muster, die schmerzlich an die verkorkste Rückrunde unter Markus Anfang (50) erinnern.

Bekanntlich brachte die SGD das Kunststück fertig, trotz eines komfortablen Vorsprungs den Aufstieg noch zu verspielen.



Aktuell steht Dynamo in der 3. Liga als Tabellenzweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz - doch der Trend verheißt nichts Gutes.

Das spürt natürlich auch Trainer Thomas Stamm (41) und versucht gegenzusteuern. Zumindest war die Kritik an der Leistung, am Auftreten seiner Spieler deutlicher als gewohnt.