Womit Dynamo-Coach Stamm Kollege Kniat aus dem Herzen sprach

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) nahm seinem Kollegen die Worte aus dem Mund. © picture point/Sven Sonntag

Beide Trainer wurden nach dem 1:1-Unentschieden gefragt, ob sie sich denn auch in der 2. Bundesliga wieder an der Seitenlinie treffen werden. Beide wollten am liebsten gar nicht antworten. "Jetzt bin ich gespannt, wie du antwortest, Mitch. Du darfst starten, Heimrecht", forderte Stamm.

Sein Gegenüber machte aber klar: "Leg du mal vor, wir sind gute Gastgeber."

Dynamos legte dann wie auch seine Mannschaft in den knapp 96 Minuten zuvor mit dem Führungstor los:

"Ich würde es mal so sagen: Ich spreche nicht für uns oder für mich. Aber: Gute Arbeit, Kontinuität und Ruhe zahlen sich am Ende aus. Wenn ich den Weg sehe, den sie hier eingeschlagen haben, glaube ich, dass wir in Dresden auch so einen Weg einschlagen können", so der 42-jährige Schweizer.