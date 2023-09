Trotz Ausfällen: Dynamo-Coach Markus Anfang will drei Punkte

Dresden - Noch kann Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) seine Ausfälle aus dem Kopf heraus sagen, einen Zettel braucht er noch nicht. Er hofft natürlich, dass dies auch nach der Englischen Woche so bleibt. Robin Meißner (23), Tom Berger (22), Paul Lehmann (19), Kyu-Hyun Park (22) und Lucas Cueto (27) fehlen am Sonntag in Essen.