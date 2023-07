Überraschender Wechsel! Ex-Dynamo unterschreibt bei diesem Aufsteiger

Ob in Elversberg der Konkurrenzkampf im Tor neu entfacht wird, ist fraglich. Schließlich schaffte der Verein mit Kristof zwischen den Pfosten den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga .

Beim SV Wehen Wiesbaden war der Keeper die klare Nummer eins, verlor nach nur einer Saison aber seinen Stammplatz. © Lutz Hentschel

Boss stand in den vergangenen zwei Jahren überhaupt nur vier Mal im Tor. Für den FCM durfte er drei Mal halten, im Jahr zuvor beim SV Wehen Wiesbaden sogar nur ein einziges Mal.

Das alles hatte sich der 30-Jährige im Sommer 2020, als er Dynamo Dresden nach dem Abstieg in die 3. Liga verließ, noch ganz anders vorgestellt.

Er schloss sich damals den Hessen an, konnte sich den Stammplatz im Tor krallen und wusste in 37 Liga-Spielen mit einem Kicker-Notendurchschnitt von 3,07 zu überzeugen.

Doch in der Sommervorbereitung 2021 verlor er plötzlich und unerwartet seinen sicheren Platz zwischen den Pfosten an Florian Stritzel (29). Der ist seitdem die klare Nummer eins beim SV Wehen und stieg vor wenigen Wochen in der Relegation gegen Arminia Bielefeld mit dem Klub in die 2. Bundesliga auf.

In Magdeburg konnte sich Boss dann nicht behaupten. Schon in Dresden verbrachte er eine frustrierende Zeit. 2018 war er nach dem Weggang von Marvin Schwäbe (28) an die Elbe gewechselt, jedoch stand dann Dresdens Eigengewächs Markus Schubert (25) zwischen den Pfosten.

Als der dann 2019 zu Schalke 04 ging, bekam Boss wieder nicht das Vertrauen, sondern holte die SGD mit Kevin Broll (27) eine neue Nummer eins. Somit zog der Schlussmann enttäuscht im Sommer 2020 weiter nach Wiesbaden.

Mit Elversberg bleibt er zumindest in der 2. Bundesliga. Dort hofft der 30-Jährige nun offenbar auf mehr Spielzeit.