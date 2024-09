"Unfassbarer Moment": Dynamos Kammerknecht schwärmt von Länderspielreise

Claudio Kammerknecht (25) stand die vergangenen neun Monate stets in der Startelf von Dynamo Dresden - bis zum Spiel gegen 1860 München. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach seiner Länderspiel-Odyssee von Deutschland nach Sri Lanka, nach Kambodscha, zurück nach Sri Lanka und dann Deutschland stand der Innenverteidiger erstmals seit dem 17. Dezember 2023 nicht in Dynamos Startformation, wurde in München erst in der 90. Minute eingewechselt.

"Er war sehr lange im Flieger, hat sich trotzdem gut gefühlt. Wir wollten nicht, dass er das ganze Abschlusstraining mitmacht. Wir sind trotzdem gut aufgestellt. Er hätte anfangen können, trägt aber die Entscheidung mit", erklärte Thomas Stamm (41) seine Entscheidung, "Kammer" zunächst auf der Bank zu lassen. Lukas Boeder (27) ersetzte ihn auf der rechten Innenverteidiger-Position.



"Es ist nicht das einzige Spiel, das wir in der Hinrunde haben. Es gibt noch ein paar andere. Wenn man es perspektivisch sieht, dann war es eine gesunde Entscheidung, es so zu machen. Man könnte es auch anders machen, aber er sieht es auch so. Wir freuen uns, dass wir auch mit solchen Entscheidungen den Dreier mitnehmen konnten", so Dynamos Coach.